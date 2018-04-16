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«Вновь поправилась»: Бейонсе феерично выступила в Калифорнии
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«Вновь поправилась»: Бейонсе феерично выступила в Калифорнии 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая американская певица Бейонсе вместе с мужем-рэпером Джей Зи и группой Destiny’s Child приняла участие в музыкальном фестивале Coachella 2018, который стартовал в Калифорнии. Поклонники остались в восторге от выступлений артистки, которая удивила яркими нарядами. Но недоброжелатели считают, что 36-летняя красавица недостаточно похудела перед концертом, продемонстрировав пышные формы.
Многие звезды посетили фестиваль Coachella 2018. Одним из хедлайнеров мероприятия в этом году стала известная исполнительница Бейонсе. Она приготовила фанатам много сюрпризов, продемонстрировав несколько нарядов, которые привлекли много внимания. Знаменитость выступала в костюмах креативного директора Balmain Оливье Рустена. Поклонникам творчества Бейонсе особенно понравился ее образ египетской царицы, который уже успели назвать королевским из-за большого количества сверкающих камней. Селебрити также предстала перед публикой в высоких ботфортах и латексном боди, а затем — в футболке и шортах.
Артистка устроила жаркие танцы и порадовала сильным вокалом. Но в соцсетях обсуждают фигуру Бейонсе, которая перед фестивалем села на диету и отказала от пищи животного происхождения. Ей удалось сбросить вес, но многие посчитали, что формы селебрити все равно остались довольно объемными, в чем ее поспешили упрекнуть: «Вновь поправилась, но выглядит как секс-бомба!» «Феерично выступила, нет слов!» «А как по мне, то похудела, она была куда пышнее, чем сейчас».
«Вау, какая красивая, она настоящая звезда мирового масштаба, очень крутая!» «Она нереальная, просто фантастическое выступление!» «Красотка, причем очень талантливая! Но чуть скинуть вес не мешало бы». «Я в восторге, обожаю ее!»
Бейонсе часто критикуют за лишние килограммы, которые, по мнению многочисленных фанатов, вовсе не портят, а наоборот, украшают певицу. Но хейтеры указывают на то, что ее одежда часто выбрана не по размеру и наряды просто «трещат по швам».
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 9:31 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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