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Стритстайл на фестивале Coachella 2018
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Стритстайл на фестивале Coachella 2018 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Сказочно красивый и веселый фестиваль Coachella в первые выходные своего проведения удивил выступлениями неподражаемой Бейонсе. Которая, между прочим, не только меняла наряды во время перфоманса, но и успевала переделывать маникюр. Модники, пришедшие на фестиваль насладиться музыкой и калифорнийским солнцем, тоже не отставали. На фестивале можно было встретить невероятное количество ярких личностей. В городке Индио, где проводится мероприятие, жарко и пыльно. Поэтому гости решили по традиции модно раздеться. Топы, мини юбки, едва прикрывающие фигуры платья. Эклектика — главный спутник гардерба фестивальщика. Предлагаем вдохновиться кадрами стритстайла — и у нас лето наступит совсем скоро.
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