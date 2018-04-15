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Бейонсе и Соланж Ноулз зажигательно выступили на фестивале Coachella
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Бейонсе и Соланж Ноулз зажигательно выступили на фестивале Coachella 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Бейонсе Триумфальное возвращение Бейонсе на большую сцену произошло вчера на музыкальном фестивале Coachella, где артистка была одним из хедлайнеров. Певица ошеломила поклонников своими нарядами, а также приготовила для них приятные сюрпризы, доказав, что не зря в этом году фестиваль неофициально именовали Beychella.
БейонсеЗа два часа выступления певица сменила четыре наряда: в начале она появилась в металлизированном боди с накидкой и головным убором, больше напоминающим украшение Нефертити. Последнее время Бейонсе питает особую страсть к древнеегипетским деталям в своих образах. Затем сменила наряд на короткие джинсовые шорты и желтую толстовку, чтоб исполнить вместе со своим супругом Джей-Зи их совместные хиты 15-летней давности, в том числе Crazy in love. Во время выступления поклонникам особенно понравились белые сапоги артистки с переливающейся разными цветами бахромой.
Бейонсе и Джей-Зи  Все сценические наряды Бейонсе являются результатом работы одного из самых молодых и талантливых дизайнеров Оливье Рустена. Креативный директор Balmain и не скрывал, где черпал вдохновение на создание концентных костюмов Королевы Би: в своем Instagram он опубликовал изображение Бейонсе в образе древнеегипетской царицы.
BEY CHELLA 🖤 This is just heaven A post shared by OLIVIER R. (@olivier_rousteing) on Apr 14, 2018 at 11:50pm PDT  На этом ностальгия в выступлении Бейонсе не закончилась, самую главную сенсацию артистка приберегла на конец: на сцене с певицей появились ее коллеги по группе Destiny’s Child Келли Роуленд и Мишель Уильямс, которые воссоединились специально для выступления на Coachella.
Мишель Уильямс, Бейонсе и Келли Роуленд Одной из главных сенсаций стал совместных зажигательный танец Бейонсе с младшей сестрой Соланж, девушки уже долгое время вместе не появлялись на одной сцене, поэтому ушли в отрыв. Особенно выступление понравилось матери сестер Ноулз Тине, которая поделилась записью танца в своем Instagram и подписала: Я так рада видеть Соланж и Бейонсе танцующих вместе. Люблю, когда Соланж танцует, как в последний раз.
Soo glad to see Solange and Beyonce dancing together again. I love watching Solange dance like she did last night❤️i felt like i was back at Ms. Darlette’s Dance Academy in Houston and those little Knowles Girls were dancing twice as hard as everyone else😂 A post shared by Tina Knowles (@mstinalawson) on Apr 15, 2018 at 3:17am PDT  Это выступление поп-дивы на фестивале было очень долгожданным для поклонников: после рождения близнецов это первый полноценный концерт Бейонсе. Однако это только начало: известно, что в начале лета артистка отправится в очередное турне, а уж там зрелищности будет не меньше.
Бейонсе
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