Советник Трампа готов забомбить любую международную проблему

Как срочная необходимость ракетной атаки по Сирии преподносилась публике в США

Что это был за план, не ясно, но обсуждали Сирию точно на встрече еще 9 марта. Тогда же Трамп представил военным своего нового советника по нацбезопасности Джона Болтона , человека с репутацией одержимого войной.

КНДР, Известный радикал Болтон готов забомбить любую международную проблему. В разное время он предлагал наносить удары по Кубе Ирану . «Сумасшедший» — так бывший высокопоставленный аналитик ЦРУ Рэй Макговерн называет Болтона. И не только он.

Макговерн показывает часть своей переписки с Джорджем Бушем-старшим . 22 января 2003 года экс-президент США своей рукой пишет, что не стоит опасаться «сумасшедших», которые собрались вокруг его сына президента Джорджа Буша-младшего . Но в итоге они и развязали иракскую войну: Чейни, Рамсфельд, Волфовитц и Болтон, тогда занимавший пост заместителя госсекретаря. А теперь у него ключевой пост — советника по нацбезопасности.

"Я уверен, что запись про «красивые ракеты» — это дело рук Болтона. Последний, кого Трамп видит вечером, — это Болтон. И он же первый, кого президент видит с утра. Что же касается здравомыслящих людей там, то сейчас это министр обороны Мэтис. Раньше военные только распаляли президентов, сейчас же Мэтис действует как тормоз для Трампа. Он — генерал из морской пехоты и знает о войне такое, что Болтон и Трамп даже не могут себе представить", — отметил Рэй Макговерн.

Бешеный Пес — это прозвище Мэтиса со времен сражений в Ираке . Теперь же, оказавшись в коридорах власти, он знает, на кого повесят всех собак и чем грозит масштабная эскалация конфликта. А потому именно Мэтис, как говорят, повлиял на решение снизить количество целей и максимально задействовать линию по предотвращению конфликтов с Россией в воздухе и вообще никого из крупных игроков в регионе не провоцировать.

Тем более что еще ранее он в открытую заявлял: доказательств того, что химатаку провел Асад, у Пентагона нет, есть только информация из соцсетей. Потом поменял позицию, но звучал по-прежнему неубедительно. «Мы не думаем, что провели точный анализ. Мы сделали все возможное, а данные нашей разведки позволяют нам минимизировать шансы, что будут жертвы среди гражданского населения», — сказал Мэтис.

То есть в Вашингтоне, скорее всего, знали наперед, что никаких химикатов там нет, что не отменило решения о пусках ракет. И, похоже, даже те десятки «Томагавков», что были сбиты, все же поразили нужные Белому дому цели. Ведь удар по Сирии по времени почти совпал с новым поворотом в расследовании предполагаемого сговора Трампа с Кремлем.

Комиссия Мюллера копает все глубже — ФБР провело обыски в доме и офисе личного адвоката Трампа Майкла Коэна. Теперь он — фигурант уголовного дела. В руки агентов могли попасть пленки его разговоров с президентом — у Коэна была привычка все записывать. Подозревают, что адвокат скрыл некую негативную информацию о кандидате Трампе. Но СМИ одобрительно переключились на Сирию.

Сразу после объявления Трампом об авиаудрах несогласные отправились к его резиденции. Но на американском телевидении совсем другая картинка. Об исключительности США на этот раз твердил будущий глава американской дипломатии Майк Помпео на слушаниях по утверждению его кандидатуры и явно прошел тест.

"В США сегодня идеология, схожая с той, что была в нацисткой германии в 1930-е. Это идеология американского сверхгосударства. Россия и Китай — это растущие силы, которые препятствуют идее американского превосходства. Россия — это большое препятствие для неоконсерваторов в достижении их целей. Поэтому ее открыто провозгласили врагом. России ничего не удастся с этим сделать, потому что неоконы контролируют внешнюю политику США. Их основная цель, провозглашенная в их доктрине, — предотвратить рост любой другой страны, которая потенциально может пошатнуть позиции Америки", — уверен политолог Пол Крейг Робертс

У России и США — опыт пережитой холодной войны, к которому сегодня обращаются все чаще. В Бостоне на аукционе по цене, в семь раз превышающей стартовую, за 138 тысяч долларов, продали карту президента США Джона Кеннеди времен Карибского кризиса, когда страны были в шаге от ядерной катастрофы. На карте по состоянию на 27 октября 1962 года обозначены позиции каждой советской ракеты, бомбардировщика, истребителя и хранилищ ядерного оружия.

"Мы очень близки сегодня к ситуации, в которой оказался мир в 1962 году во время Карибского кризиса. Тогда это было глаз за глаз, зуб за зуб, но сегодня проблема в том, что американский президент непредсказуем, а у него ядерные коды", — встревожен политолог Фредерик Уильям Эндгаль.

"В 1962 году во время Карибского кризиса у нас был президент по имени Кеннеди, очень разумный человек. Он был на войне и знал о ней не понаслышке. И когда военные заявили ему, давайте ударим по русским ядерными ракетами, это всего лишь убьет 20-30 миллионов человек, Кеннеди ответил, что это — безумие! Он просто вышел из комнаты и сказал своему брату Бобби: держи этих людей от меня подальше. Сегодня у нас несбалансированный президент, на которого давят со всех сторон, в основном это политическое давление, чтобы он показал себя крутым парнем против русских. И когда Трамп бомбил аэродром год назад, СМИ сказали: «О, он, наконец, стал вести себя по-президентски. Это сумасшествие», — уверен Рэй Макговерн.

"Поколению, рожденному после Карибского кризиса, преподавали в школе, что в 1962 году мы были в шаге от ядерной войны с Россией. И выученный урок предполагает, что мы больше никогда не должны вернуться к подобному. А мы опять очень близки к этому, поэтому я обеспокоен, как никогда", — сказал Стивен Коэн , историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов.