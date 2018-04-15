В клубе Военно-медицинской академии прошло общее собрание ветеранов ВМедА

С докладом перед собравшимися выступил председатель объединения ветеранов Военно-медицинской службы России Корнюшко Игорь Николаевич.

Мероприятие проводится один раз в два года, на встрече обсуждаются самые насущные вопросы. От командования на собрании присутствовал заместитель начальника Военно-медицинской академии по клинической работе полковник медицинской службы Рыжман Николай Николаевич.

С докладом перед собравшимися выступил председатель объединения ветеранов Военно-медицинской службы России Корнюшко Игорь Николаевич. Председатель совета ветеранов академии Косачев Иван Данилович рассказал о работе за прошедшие два года и наметил планы на будущее.

Сейчас ветеранская организация ВМедА насчитывает 765 человек, из них 244 продолжают трудиться в академии на разных должностях. В организации работает пять секций, каждая из которых отвечает за свою деятельность, но главной своей задачей ветераны считают воспитательную. На собрании в клубе выступил помощник начальника академии по работе верующими военнослужащими отец Михаил Погиблов.

В Заключении собрания лекцию «Питание людей „серебрянного“ возраста прочитал кандидат медицинских наук Майдан Виталий Александрович. В октябре ветеранской организации ВМедА исполниться 55 лет.