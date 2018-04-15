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В клубе Военно-медицинской академии прошло общее собрание ветеранов ВМедА
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В клубе Военно-медицинской академии прошло общее собрание ветеранов ВМедА 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
С докладом перед собравшимися выступил председатель объединения ветеранов Военно-медицинской службы России Корнюшко Игорь Николаевич.
Мероприятие проводится один раз в два года, на встрече обсуждаются самые насущные вопросы. От командования на собрании присутствовал заместитель начальника Военно-медицинской академии по клинической работе полковник медицинской службы Рыжман Николай Николаевич.
С докладом перед собравшимися выступил председатель объединения ветеранов Военно-медицинской службы России Корнюшко Игорь Николаевич. Председатель совета ветеранов академии Косачев Иван Данилович рассказал о работе за прошедшие два года и наметил планы на будущее.
Сейчас ветеранская организация ВМедА насчитывает 765 человек, из них 244 продолжают трудиться в академии на разных должностях. В организации работает пять секций, каждая из которых отвечает за свою деятельность, но главной своей задачей ветераны считают воспитательную. На собрании в клубе выступил помощник начальника академии по работе верующими военнослужащими отец Михаил Погиблов.
В Заключении собрания лекцию «Питание людей „серебрянного“ возраста прочитал кандидат медицинских наук Майдан Виталий Александрович. В октябре ветеранской организации ВМедА исполниться 55 лет.
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