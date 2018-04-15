В Чехии открыли памятник 5 красноармейцам, отреставрированный депутатом Европейского парламента Йиржи Машталкой

На церемонии прозвучали гимны Российской Федерации и чешской Республики, гости возложили венки и цветы к мемориалу.

14 апреля в н.п. Кленчи-под-Черховем Пльзеньского края Чешской Республики состоялась торжественная церемония открытия после ремонта воинского мемориала Второй мировой войны: памятника 5 красноармейцам, трагически погибшим незадолго до окончания войны на этом месте. Надпись на памятнике на чешском и русском языках гласит: «В этом месте при перевозке из немецкого лагеря военнопленных в мае 1945 года трагически погибли 5 неизвестных красноармейцев. Они захоронены на кладбище в Кленчи».

На мероприятии присутствовали староста н.п. Кленчи-под-Черховем Ян Боздех, Генеральный Консул Российской Федерации в Карловых Варах Михаил Николаевич Леденев, первый секретарь Посольства Российской Федерации в Чешской Республике, руководитель Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике Валерий Васильевич Коннов, представители администрации Пльзеньского края, члены общественного союза чешских пограничников и местные жители. На церемонии прозвучали гимны Российской Федерации и чешской Республики, гости возложили венки и цветы к мемориалу.

Староста н.п. Кленчи-под-Черховем в своей речи подчеркнул значимость данного памятника, так как он находится на пересечении нескольких туристических троп, ежедневно мимо него проходят десятки людей и очень важно, чтобы они помнили о жертвах Второй мировой войны и тех страшных событиях, которые происходили на этой территории. Его поддержал Генеральный Консул Российской Федерации в Карловых Варах М. Н. Леденев:

«Вспоминая об этих бойцах, мы отдаем дань памяти миллионам погибших в Великой Отечественной войне на территории СССР, жертвам фашистского террора, чехословацким бойцах сопротивления, всем тем, кто ценой своей жизни приближал эту победу и свободу Европы». В своей речи М. Н. Леденев также поблагодарил депутата Европейского парламента Йиржи Машталку, который на свои средства отреставрировал данный памятник.

Йиржи Машталка — чехословацкий врач-кардиолог и политик, депутат Европейского парламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии, в 2016 году был награжден Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Орденом Дружбы Российской Федерации. Отец Йиржи Машталки родом из Кленчи-под-Черховем и данный памятник очень много значит для него и его семьи, вместе они заботились о нем на протяжении многих лет и сейчас приняли решение его отреставрировать.