В Чехии открыли памятник 5 красноармейцам, отреставрированный депутатом Европейского парламента Йиржи Машталкой 

На церемонии прозвучали гимны Российской Федерации и чешской Республики, гости возложили венки и цветы к мемориалу.
14 апреля в н.п. Кленчи-под-Черховем Пльзеньского края Чешской Республики состоялась торжественная церемония открытия после ремонта воинского мемориала Второй мировой войны: памятника 5 красноармейцам, трагически погибшим незадолго до окончания войны на этом месте. Надпись на памятнике на чешском и русском языках гласит: «В этом месте при перевозке из немецкого лагеря военнопленных в мае 1945 года трагически погибли 5 неизвестных красноармейцев. Они захоронены на кладбище в Кленчи».
На мероприятии присутствовали староста н.п. Кленчи-под-Черховем Ян Боздех, Генеральный Консул Российской Федерации в Карловых Варах Михаил Николаевич Леденев, первый секретарь Посольства Российской Федерации в Чешской Республике, руководитель Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике Валерий Васильевич Коннов, представители администрации Пльзеньского края, члены общественного союза чешских пограничников и местные жители. На церемонии прозвучали гимны Российской Федерации и чешской Республики, гости возложили венки и цветы к мемориалу.
Староста н.п. Кленчи-под-Черховем в своей речи подчеркнул значимость данного памятника, так как он находится на пересечении нескольких туристических троп, ежедневно мимо него проходят десятки людей и очень важно, чтобы они помнили о жертвах Второй мировой войны и тех страшных событиях, которые происходили на этой территории. Его поддержал Генеральный Консул Российской Федерации в Карловых Варах М. Н. Леденев:
«Вспоминая об этих бойцах, мы отдаем дань памяти миллионам погибших в Великой Отечественной войне на территории СССР, жертвам фашистского террора, чехословацким бойцах сопротивления, всем тем, кто ценой своей жизни приближал эту победу и свободу Европы». В своей речи М. Н. Леденев также поблагодарил депутата Европейского парламента Йиржи Машталку, который на свои средства отреставрировал данный памятник.
Йиржи Машталка — чехословацкий врач-кардиолог и политик, депутат Европейского парламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии, в 2016 году был награжден Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Орденом Дружбы Российской Федерации. Отец Йиржи Машталки родом из Кленчи-под-Черховем и данный памятник очень много значит для него и его семьи, вместе они заботились о нем на протяжении многих лет и сейчас приняли решение его отреставрировать.
По информации из местных хроник, на приграничной с н.п. Кленчи-под-Черховем территории Германии к концу войны находилось около 1200 советских военнопленных из концлагеря Флоссенбюрг, оказавшихся там в ходе «похода смерти» — экстренной дислокации пленных из немецких лагерей по мере приближения фронта. В мае 1945 года американские войска, занявшие эту территорию, начали перевозить бывших заключенных на грузовых автомобилях в Чехословакию. Водитель одного из таких автомобилей не справился с управлением на крутом повороте, и машина разбилась. В результате аварии погибли американские военные и 5 советских военнопленных. Информации о личностях погибших в архивах и погребальных книгах не имеется. Останки красноармейцев захоронены в братской могиле на кладбище н.п. Кленчи-под-Черховем. После церемонии открытия Генеральный консул М. Н. Леденев и первый секретарь Посольства России в Чехии В. В. Коннов совместно со старостой н.п. Кленчи-под-Черховем возложили цветы и венки к могиле красноармейцев на местном кладбище.