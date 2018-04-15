Найдена рыба со «складным ножом» в щеке

Американские биологи изучили несколько видов бородавчатки, одной из самых ядовитых рыб. Они нашли у нее необычный защитный механизм — шип, который обычно прячется в щеке рыбы. Подробности исследования можно найти в журнале Copeia.

Бородавчатка — очень ядовитая хищная рыба, она встречается у берегов Тихого и Индийского океана. Шипы на ее теле покрыты мощным токсином, который может убить человека за несколько часов. При этом рыба легко маскируется под камни (из-за чего один из видов носит название «рыба-камень»), а шипы могут проколоть обувь человека.

Авторы работы обнаружили у этой вооруженной рыбы еще один защитный механизм — шипы, убирающиеся в щеки. В случае опасности рыба раздвигает их в стороны, устрашая противника, или укалывает тех, кто пытается ее съесть. Возможно, шипы используются и в борьбе рыб одного вида между собой. За движения шипа отвечает множество небольших мышц, для части которых это основная функция.

Ученые проанализировали 113 характеристик (в том числе наличие шипа) 63 видов бородавчаток и выяснили, что эти рыбы более близкие родственники плоскоголовых, тригловых и скорпеновых, чем считалось ранее.

«Не знаю, почему его [шип] не обнаружили раньше. Возможно, потому что только один-два человека занимались этой группой рыб. Мы работали с пятью или шестью семействами и решили проблемы с их классификацией. Когда у тебя есть яркая, видимая снаружи анатомическая черта, все становится проще», — прокомментировал один из авторов статьи, сотрудник Канзасского университета Уильям Смит.

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