Единственный в мире паром с роторным парусом начал курсировать в Балтийском море 

С 12 апреля между финским Турку и Стокгольмом начал курсировать паром Viking Grace, принадлежащий паромной компании Viking Line. Он оснащен двигательной установкой на сжиженном природном газе и так называемым роторным парусом, который позволяет судну сэкономить топливо, снизить до минимума вредные выбросы, уровень шума и значительно улучшить экологические показатели маршрута. Роторный парус — разработка финской инженерной компании Norsepower Oy Ltd. Он приводится в действие энергией ветра. Высота цилиндрического ротора составляет 24 метра при диаметре 4 метра. Сила, воздействующая на ротор, перпендикулярна направлению ветра. Специальные датчики автоматически определяют силу ветра, после чего в определенный момент отключают газовую турбину и запускают роторный парус.
Viking Grace располагает 880 каютами, может перевозить 2800 пассажиров и около 500 автомобилей.