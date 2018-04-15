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Первая леди российской авиации
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Первая леди российской авиации 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вся жизнь этой необыкновенной женщины неразрывно связана с самолетами. Волевая, сильная, целеустремленная — говорят об Анодиной коллеги и партнеры. Талантливая, неравнодушная, мудрая, обаятельная, элегантная — отзываются о ней друзья. И все как один признают: вклад Анодиной в развитие науки, гражданской авиации и авиапромышленности переоценить невозможно.
Татьяна Анодина родилась в Ленинграде в 1939 году в семье военного летчика. И, конечно же, с самого детства мечтала летать. Но пошла учиться на инженера-конструктора. Работала в НИИ Гражданской авиации в должностях от инженера-испытателя до директора. Была начальником технического управления Министерства гражданской авиации СССР.
Несмотря на то что детскую мечту летать Анодина в полной мере так и не осуществила (хоть и сдала экзамены на пилота), взлеты в ее жизни были поистине космическими — она стала единственной в авиации женщиной-генералом, ее по праву называют владычицей русского неба.
В 1991 году Анодина стала руководителем вновь созданного Межгосударственного авиационного комитета, эта должность подняла ее еще и в ранг министра. И сегодня без разрешения Татьяны Анодиной в России не полетит ни один самолет. Несмотря на то что чаще всего Татьяна Григорьевна появляется на широкой публике, когда информирует о результатах расследования авиакатастроф, она убеждена: авиация сегодня является самым безопасным видом транспорта, а безопасность российской авиации не уступает среднемировой.
Доктор технических наук Анодина опубликовала более сотни научных статей, стала автором, исследователем и организатором создания и внедрения систем спутниковой связи, навигации и наблюдения, является экспертом высшего класса на международном уровне.
Уважаемая Татьяна Григорьевна! «КВ» поздравляет Вас с днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемых сил, новых ярких впечатлений, поддержки, любви и уважения дорогих Вашему сердцу людей.
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