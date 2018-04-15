В США обнародовали фотографии «последствий» удара по Сирии 

Американская компания Digital Globe разместила в Twitter два сделанных спутником снимка, на которых запечатлены сирийские объекты, подвергшиеся ракетным ударам.
Оба фото опубликовала газета Washington Post. Согласно подписи на сайте издания, там изображен «объект по производству химоружия Шиншар в районе провинции Хомс».
Первый снимок был сделан за день до ракетного удара. На нем видны три больших здания и еще несколько мелких построек, которые соединены дорогой. Второй снимок сделан в субботу, в день удара. На фото здания полностью разрушены, а постройки повреждены.
Details emerge about Syrian sites targeted by US-led airstrikes — via @washingtonpost https://t.co/J5Nw7QvaIg pic.twitter.com/fcXc1toegz
— DigitalGlobe (@DigitalGlobe) 15 апреля 2018 г.
США, Великобритания и Франция накануне выпустили по Сирии более 100 ракет. Вашингтон обвиняет сирийское правительство и президента Башара Асада в применении химоружия. Дамаск опровергает все сообщения о химатаке.