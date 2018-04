В США обнародовали фотографии «последствий» удара по Сирии

Американская компания Digital Globe разместила в Twitter два сделанных спутником снимка, на которых запечатлены сирийские объекты, подвергшиеся ракетным ударам.

Оба фото опубликовала газета Washington Post . Согласно подписи на сайте издания, там изображен «объект по производству химоружия Шиншар в районе провинции Хомс ».

Первый снимок был сделан за день до ракетного удара. На нем видны три больших здания и еще несколько мелких построек, которые соединены дорогой. Второй снимок сделан в субботу, в день удара. На фото здания полностью разрушены, а постройки повреждены.

Details emerge about Syrian sites targeted by US-led airstrikes — via @washingtonpost https://t.co/J5Nw7QvaIg pic.twitter.com/fcXc1toegz

— DigitalGlobe (@DigitalGlobe) 15 апреля 2018 г.

Ранее Пентагон опубликовал видео запуска ракет с подводной лодки USS John Warner по Сирии