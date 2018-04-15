«Где ее шея?»: Юлия Барановская промахнулась с нарядом на кинопремьере

На днях в Москве прошла супер звездная премьера экшн-драмы «Тренер», первой режиссерской работы Данилы Козловского . На проекте он также выступает как автор сценария, продюсер и исполнитель главной роли. Предпоказ посетило множество российских знаменитостей, среди которых выделялась Юлия Барановская , причем в этот раз со знаком минус.

Несмотря на то что совсем недавно Данила Козловский неожиданно резко отреагировал на комментарии интернет-пользователей к трейлеру своего нового фильма «Тренер», на предпремьерный показ его дебютной ленты в кинотеатр «Каро 11 Октябрь» съехалось множество знаменитостей. Среди звездных гостей присутствовала телеведущая Юлия Барановская, завсегдатай светских мероприятий. Для выхода в свет Юлия выбрала атласный костюм насыщенного синего оттенка, который совершенно не оценили в сети. А ведь совсем недавно Барановскую восторженно хвалили за весьма удачное черное платье, в котором она посетила благотворительный бал Фонда Михаила Рудяка.

Хотя справедливости ради стоит признать, что и критики телеведущей достается немало. Вот и в этот раз ей не удалось избежать придирчивых комментариев со стороны пользователей сети, которые решили, что наряд в этот раз Юлия подобрала крайне неудачный. «Юля всегда на всех фото принимает позу „шея втянута до предела“. „Господи где ее шея? Как неудачно получилось. В очередной раз промах с нарядом“ „Барановская на всех фото просто давит из себя секс, так смешно, посмотрите я не простушка, а хищница“ „ОМГ, где шея у Барановской. Это выглядит нелепо. В последнее время одни промахи с одеждой“

Напомним, что по сюжету фильма „Тренер“ Данила Козловский, исполняющий главную роль, является талантливым, но не очень удачливым футболистом, который после провального матча решается на отчаянный поступок и покидает национальную сборную, чтобы стать тренером провинциального клуба. Представляя свою съемочную группу перед началом показа, Данила Козловский отметил, что 51 день съемок был „прожит в режиме абсолютного подвига“: „Вы — лучшая в мире команда, я вам этого никогда не забуду! Работая над проектом, я прожил, наверное, самый невероятный, самый счастливый год в моей жизни!“

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