Казус Трампа, или Как начать войну без повода

Всем можно выдохнуть. Войны не будет. Угроза ядерного апокалипсиса пролетела над миром. Президент Трамп продемонстрировал свою решимость. Был для этого повод? Кто знает… Есть на Западе такая апрельская традиция: обвинять Сирию в применении химического оружия и бомбить, отмечает телеканал «МИР» . 7 апреля 2017 года американцы выпустили по авиабазе Шайрат 60 «Томагавков». В этом году атаку провели на неделю позже, зато вместе с Британией и Францией , и ракет выпустили куда больше за сотню. Били по Сирии с молитвой и во благо сирийцев.

«Мы молимся, чтобы Бог принес утешение страдающим в Сирии. Мы молимся, чтобы Бог направил весь этот регион к уважению и миру», — сказал президент США Дональд Трамп. Это была уже вторая молниеносная война США за неделю. Первую Дональд Трамп провел в среду в Твиттере. Начал в 7 утра с угроз и оскорблений.

Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе, новые, хорошие и «умные». Не стоило быть партнерами с Животным, Убивающим Газом — которое убивает своих людей, и наслаждается этим», — написал Трамп 11 апреля.

Прошло всего 40 минут Трамп, видимо, выпил кофе, окончательно проснулся и предложил сотрудничать.

«Наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, даже чем в период холодной войны. И для этого нет причин. Россия нуждается в нас с точки зрения экономики, что довольно просто сделать, а нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?», — написал Трамп.

В общем, все как в знаменитом советском фильме про Мюнхгаузена. «Сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить».

Первый твит собрал куда больше лайков, репостов и «комментов». Так что вместо глобального разоружения на Сирию все-таки полетели те самые «хорошие» ракеты. Например, модернизированные американские «Томагавки» и британские «Скалпы» ценой в полтора миллиона долларов за штуку. А также современные управляемые бомбы и ракеты «воздух-земля». Однако зону ответственности российских ПВО «умные» боеприпасы «дипломатично» обошли. И вступили в бой с сирийскими еще советского производства С-125, С-200, системами «Бук», «Квадрат» и «Оса». Тем не менее, оружие прошлого века уничтожило 71 новую ракету из 103-х.

По данным российского Генштаба, погибших среди военнослужащих и мирных жителей в результате удара нет. Коалиция, как и год назад, атаковала авиабазу Шайрат, но теперь до нее не долетел ни один боеприпас. Сбито 12 из 12. Как и до аэродромов Дювали — 4 из 4, Думейр 12 из 12, Блэи 18 из 18. 13 из 16 ракет сбили в Хомсе. Самый большой урон нанесен объектам в населенных пунктах Барза и Джарамани. Там было сбито 9 ракет из 30.

«Эти объекты, якобы имевшие отношение к так называемой военной химической программе Дамаска , частично разрушены. При этом они давно не используются. Людей и оборудования на них не было», — добавил Рудской. Эти объекты инспекторы ОЗХО посещали дважды и ничего подозрительно не нашли. Теперь их решили еще и разбомбить. Дональд Трамп произведенным эффектом остался доволен. Итоги второй сирийской и первой твиттерной кампаний он подвел уже в субботу, 14 апреля.

«Превосходно проведенные удары прошлой ночью! Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и военную мощь. Лучшего результата быть не могло. Миссия выполнена!», — написал Трамп.

Дмитрий Песков. «Мы не являемся участниками «твиттер-дипломатии». Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации в Сирии», — заявил пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента

Однако США и союзники вновь показали — если они и играют по правилам, то только по своим.

Не нужно мандатов, не нужно и доказательств. Достаточно видеороликов в интернете. Поводом для бомбардировок в прошлом году стали кадры организации «Белые каски». Их новое творение — видео, на котором хлорная бомба якобы пробила крышу и аккуратно приземлилась на кровать, даже не повредив ее. Вокруг пострадавшие. Ролик снят в больнице города Дума . И пациенты, и врачи настоящие. Но есть нюансы. Халиль Джейш действительно работает в больнице. В день съемок туда действительно привезли пострадавших из дома, в который попала обычная бомба, а люди надышались дымом от пожара.

«В это время пришел чужой человек, я его не знаю. Он сказал, что произошла атака отравляющими веществами. Все испугались, люди без медицинского образования стали поливать друг друга водой, брызгать детям лекарства от астмы. Мы не видели ни одного пациента с признаками отравления химическими веществами», — рассказал сотрудник больницы города Дума Халиль Джейш.

Эксперты тоже указывают, что люди на видео не похожи на жертв газовой атаки. «Если это был хлор, то, скорее всего, белки глаз должны были быть ярко-красными, а на открытых участках кожи были бы красные волдыри», — отмечает бывший член спецкомиссии ООН, эксперт по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин

«Белые каски» называют себя сирийскими спасателями, но базируются в Британии. Создатели многочисленных фейков уже получили «Оскар» за лучшую документальную короткометражку. Подумаешь, герои кочуют из ролика в ролик, грим из строительной пыли выглядит неестественным, а некоторые сцены откровенно постановочными. Главное — верить. На этот раз российские военные связали Британию и ближневосточный Голливуд напрямую.

Игорь Конашенков. «Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовящейся заранее провокации», — заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации

Как раз в субботу, 14 апреля, на место предполагаемой атаки в Думе должна была выехать делегация ОЗХО. Но их выводов представители коалиции ждать не стали — а вдруг эксперты ничего не найдут? Такая торопливость — тоже традиция, утверждает глава российского МИД Сергей Лавров . Он вспомнил, как в прошлом году ему звонил тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон . «Он сказал, что они знают, что химическое оружие было доставлено авиационной бомбой, самолетом, который взлетел с авиабазы Шайрат, и просил нас добиться от сирийского правительства согласия на то, чтобы инспекторы, включая американцев, прибыли на этот аэродром. Мы получили такое согласие, но, пока собирались довести его до Вашингтона, они уже осуществили удары», — сообщил Лавров. Прошел год — и Россия снова предложила выезд на место. Не только американцам, но и французам.

«Договорились, что будут контакты по линии министерств обороны, чтобы эту идею реализовать. Никто из французских коллег не вышел на связь ни с Министерством обороны, ни с нашим министерством. Опять же через некоторое время были нанесены удары», — сказал глава МИД России.

У Франции, кстати, роль была небольшая, но важная. Париж заявил о наличии собственных доказательств химатаки, разумеется, сверхсекретных. А также первым снял качественный ролик взлета своих самолетов. Этим и ограничился.

«Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано», — констатировал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Росс Сергей Рудской.

Британия и США пошли дальше. Оно и понятно, у Терезы Мэй внутренние проблемы с «Брекситом», против Дональда Трампа и вовсе идет расследование — прокуроры ищут российские связи. Недавно случился обыск у его личного юриста Майкла Коэна

Андрей Чупрыгин. «К Трампу подошли очень близко. Судя по реакции на этот обыск, Трамп очень возбудился. Ему надо показывать и однопартийцам, и конгрессу, и сенату, что он не агент Кремля», — поясняет старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ

Да и рычагов влияния в Сирии у коалиции все меньше. Правительственные войска взяли под контроль последний оплот террористов в Восточной Гуте. Боевиков разоружили и вместе с членами семей вывезли на автобусах. Всего 60 тысяч человек. В свои дома вернулись более половины местных жителей. В городе уже начались восстановительные работы.

Хотя о полной безопасности в городе говорить пока рано. В среду в Гуте работали российские журналисты. Произошел конфликт между местными жителями с камнями и неизвестных с оружием. Досталось в итоге троим журналистам с телеканалов НТВ , «Россия» и «Звезда». Они получили легкие ранения в ноги.

«Мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Но как выяснилось, стреляли в воздух. Прибежали боевики, стали разгонять толпу мирных жителей, чтобы сорвать флаг. В одного из боевиков попали камнем. И он стал веером стреляет куда попало и попал в наш автобус», — рассказал военный корреспондент РЕН ТВ Валентин Трушнин.

Западная коалиция в последнее время с боевиками в Сирии в лучшем случае не борется. В худшем — прикрывает и опекает. Серьезную активность Дональд Трамп проявляет разве что в твиттере. Кстати, само слово «твиттер» с английского переводится как «щебет». «Соединенные Штаты под моим руководством проделали большую работу по избавлению региона от ИГИЛ . Где же наше „Спасибо тебе, Америка?“, — написал Трамп.

Маленькая победоносная война закончилась. Народ Сирии может отдыхать от торжества американской демократии. Хотя бы до следующего раза.

Теперь можно говорить о казусе Трампа, взяв за основу термин „Казус белли“ (casus belli). Прямой перевод с латыни „повод к войне“. У Трампа этот казус — сообщения „Белых касок“ о химатаке в Сирии. У создателя этого термина шведского короля XVIII века Густава III повод к войне с Россией был, как говорится, высосан из пальца. В России на троне в это время была, между прочим, его двоюродная сестра Екатерина II. Густав переодел своих солдат в русскую форму, отправил „ряженых“ на границу с „северным монстром“. Велел грабить и убивать своих же людей в шведских деревнях. Говорят, костюмы взяли в королевском театре. Последовали два года затяжной войны. В итоге мирный договор не слишком удачный для Швеции . Сам Густав, любитель не только военной бутафории, но и маскарада в принципе, спустя еще два года был убит в опере. Ирония судьбы. Ему выстрелили в спину.

Сказать casus belli можно и про „Майнильский инцидент“, после которого Сталин начал войну с Финляндией в 1939 году. Тогда Красная армия обстреляла советскую деревню Майнилу. Но в этом Москва обвинила Хельсинки

В августе того же 1939-го нацистская Германия провела операцию „Гиммлер“, которая по факту запустила страшную Вторую мировую. Без ряженых опять не обошлось. Сотни сотрудников СС надели польскую форму, проникли на территорию Польши и сами напали на немецкую, то есть свою радиостанцию в городе Гляйвице. Чтобы создать иллюзию боя, положили специально подготовленные трупы, их называли „консервы“. Это были тела узников концлагерей. Людям заранее ввели смертельные инъекции, а на месте пустили в них несколько пуль. Буквально на следующий день Гитлер объявил, что Германия находится в состоянии войны. До этого, еще во время подготовки операции в окружении генералов он произнес известную теперь фразу: „Правдивость не имеет значения. Победителя не будут спрашивать, правду ли он говорит“.

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