В переданном католической церкви рязанском храме прошла первая с 1935 года служба

МОСКВА , 15 апреля. / ТАСС /. Митрополит Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци отслужил в воскресенье первую мессу в Храме непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Рязани . Как сообщил ТАСС настоятель рязанского прихода отец Йозеф Гунчага, службы в храме не проводили с 1935 года.

"На первую мессу в возвращенном храме, которую провел Павел Пецци, собралось около 100 верующих, разделить нашу радость приехали католики из Москвы, Калуги и других городов. Мы очень радуемся и трудностей восстановления храма не боимся", — сказал он.

По данным минимущества Рязанской области, храм, в котором до недавнего времени располагались мастерские Рязанского художественного училища, официально передали из собственности региона в собственность прихода Римско-католической церкви в конце марта 2018 года. По словам Йозефа Гунчаги, последняя служба в храме проводилась в 1935 году.

С середины 90-х годов прошлого века католики в Рязани проводили службы в квартирах и на улице. Сейчас в общину в городе входят около 20 россиян и 15 студентов-африканцев, обучающихся в местных вузах. Как рассказал настоятель, сейчас храм не готов к проведению служб — для приведения его в первоначальный вид необходимо провести серьезный ремонт. Кроме того, в храме нет церковной утвари и органа.

"Это памятник архитектуры, и немногие организации имеют лицензию на подготовку проекта его ремонта. Работы пойдут очень медленно, потому что сразу мы не в силах собрать все необходимые средства. Но у нас есть первоначальный проект этого храма, и летом мы планируем начать работы внутри", — отметил священник.

По данным из открытых источников, храм построили в центре Рязани в 1894 году по проекту петербургского архитектора В. А. Шретера на деньги польской общины.