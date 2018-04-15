Белый дом и минфин пока не подтверждают заявление Хейли о новых санкциях против РФ 

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Белый дом и Министерство финансов пока не подтверждают сделанное в воскресенье постоянным представителем США при ООН Никки Хейли заявление о том, что в понедельник против России будут введены новые санкции.
"Нам нечего объявить на этот счет", — так ответил на запрос корреспондента ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме. «Если вы хотите получить разъяснения по поводу высказываний посла Хейли, обращайтесь в постоянное представительство США при ООН», — добавил он.
Официальный представитель минфина также рекомендовал «обратиться по этому вопросу» в постпредство США. «Как я понимаю, Белый дом говорит, что им нечего объявить в настоящее время», — отметил он.
Хейли в интервью телекомпании CBS ранее заявила, что «грядут новые санкции в отношении России» из-за ее поддержки Сирии. «Министр финансов [Стивен] Мнучин объявит их в понедельник
Они будут введены против тех компаний, которые имели дело с оборудованием, связанным с [президентом Башаром] Асадом и применением химоружия», — заметила она.
Последние по времени санкции в отношении России были объявлены Вашингтоном 6 апреля за «злонамеренную», как утверждалось, деятельность правительства РФ. Они были введены в отношении семи крупных российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям минфина, активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию.
Рестрикции коснулись "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черные списки также попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.