Белый дом и минфин пока не подтверждают заявление Хейли о новых санкциях против РФ

"Нам нечего объявить на этот счет", — так ответил на запрос корреспондента ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме. «Если вы хотите получить разъяснения по поводу высказываний посла Хейли, обращайтесь в постоянное представительство США при ООН», — добавил он.

Официальный представитель минфина также рекомендовал «обратиться по этому вопросу» в постпредство США. «Как я понимаю, Белый дом говорит, что им нечего объявить в настоящее время», — отметил он.

Хейли в интервью телекомпании CBS ранее заявила, что «грядут новые санкции в отношении России» из-за ее поддержки Сирии . «Министр финансов [Стивен] Мнучин объявит их в понедельник

Они будут введены против тех компаний, которые имели дело с оборудованием, связанным с [президентом Башаром] Асадом и применением химоружия», — заметила она.