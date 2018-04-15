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В Варшаве памятник советским воинам осквернили на глазах полицейских
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В Варшаве памятник советским воинам осквернили на глазах полицейских 

Вести.Ru 1 час назад
По словам очевидцев, монумент облили красной краской в присутствии полицейских, но те не вмешались.
Как сообщает телеканал «Россия-24», за акцией стоят члены «Конфедерации независимой Польши». Один из представителей этой организации заявил, что такие памятники не имеют права на существование, поскольку Советская армия якобы не освобождала Польшу от фашистов, а оккупировала ее. Он добавил, что правительство страны поощряет такие акции: в октябре прошлого года в Польше приняли закон о сносе памятников коммунистической эпохи.
В конце прошлого года Мурманск отказался быть побратимом польскому городу Щецин, власти которого решили снести памятник Благодарности советским воинам-освободителям. В начале апреля текущего года российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что в Польше снесли как минимум 23 памятника советским воинам, уточнив, что это данные с прошлого лета.
Сергей Андреев пояснил: местным властям было велено разобраться со всеми «неправильными монументами» до конца марта. Тем, кто уложится в этот срок, обещали возместить затраты на снос из госбюджета.
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