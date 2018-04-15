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Медведь шел к себе на Родину
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Медведь шел к себе на Родину 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Перейти границу между Латвией и Россией пытался медведь и повредил забор, разделяющий два государства. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев решительно встал на сторону нарушителя рубежа.
На Балтике волнение пять баллов, И под покровом ночи — верь не верь — Свалить решил топтыгин от прибалтов, Поскольку это чисто русский зверь.
Он хоть медведь, и жилы как канаты, Но как терпеть — медведь ведь наш мужик, — Что в Латвии опять ученья НАТО И под запретом русский стал язык.
Такое отношенье мишку ранит: Он из берлоги выполз, плюнул в схрон И прямиком назло погранохране Через латвийский ломанул кордон.
Собачка сзади лаяла хромая, Вопили тетки в форме цвета беж, Когда забор, как пятаки, ломая, Наш косолапый шел через рубеж.
Ему кричали: «Ты зачем в Расею?», Грозили громко вслед ему тюрьмой, Ему плевать на окрик из Брюсселя — Он шел к себе на Родину! Домой!
Прорыв да из ЕС — ну это слишком! Всю ночь начальству в Риге не спалось, Теперь твердят, что это был не мишка, А очень крупный и голодный лось.
Прислушались бы к фауне и флоре, Что от прибалтов прочь спешит к врагам: Салаки нет уже в Балтийском море, Уходит килька к дальним берегам.
Пока там сочиняют они ноты, Пыхтят и что-то громко стерегут, От этих… граждан лисы и еноты И ежики в Россию побегут.
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев Работал в газетах в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в московских — «Гудке», «Российской газете», «Комсомольской правде».
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