Медведь шел к себе на Родину

Перейти границу между Латвией Россией пытался медведь и повредил забор, разделяющий два государства. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев решительно встал на сторону нарушителя рубежа.

На Балтике волнение пять баллов, И под покровом ночи — верь не верь — Свалить решил топтыгин от прибалтов, Поскольку это чисто русский зверь.

Он хоть медведь, и жилы как канаты, Но как терпеть — медведь ведь наш мужик, — Что в Латвии опять ученья НАТО И под запретом русский стал язык.

Такое отношенье мишку ранит: Он из берлоги выполз, плюнул в схрон И прямиком назло погранохране Через латвийский ломанул кордон.

Собачка сзади лаяла хромая, Вопили тетки в форме цвета беж, Когда забор, как пятаки, ломая, Наш косолапый шел через рубеж.

Ему кричали: «Ты зачем в Расею?», Грозили громко вслед ему тюрьмой, Ему плевать на окрик из Брюсселя — Он шел к себе на Родину! Домой!

Прорыв да из ЕС — ну это слишком! Всю ночь начальству в Риге не спалось, Теперь твердят, что это был не мишка, А очень крупный и голодный лось.

Прислушались бы к фауне и флоре, Что от прибалтов прочь спешит к врагам: Салаки нет уже в Балтийском море, Уходит килька к дальним берегам.

Пока там сочиняют они ноты, Пыхтят и что-то громко стерегут, От этих… граждан лисы и еноты И ежики в Россию побегут.

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