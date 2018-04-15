Итоги недели: избиение инвалида в Чепецке, убийца студентки и весенние ожидания

Следком возбудил уголовное дело в отношении двух молодых людей 16 и 18 лет, избивших инвалида.

Ролик, где зафиксированы насильственные действия, появился в СМИ с самого утра 12 апреля.

На видео двое молодых людей подходят к мужчине-инвалиду, завязывают разговор со слов «мелочь есть», потом один из них резко распыляет в лицо мужчине содержимое аэрозольного устройства, следом идет сильный удар в живот, затем удар ногой в лицо.

Следователи Следственного комитета в кратчайшие сроки установили личности молодых людей и получили их показания. В ходе расследования уголовного дела был установлен еще один эпизод их преступной деятельности.

«По версии следствия, в этот же день молодые люди, вступив друг с другом в преступный сговор, направленный на совершение хулиганства, нанесли побои ранее незнакомым 14-летним мальчикам, после чего распылили в лицо им содержимое аэрозольного устройства, причинив физическую боль», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. 14-летняя девушка, производившая видеосъемку, в настоящее время помещена в реабилитационный центр. Установлено, что она состоит на учете профилактических органов.

В рамках расследования уголовного дела уже проведены обыски по месту жительства подозреваемых и девушки. Действиям последней будет дана юридически-правовая оценка. Расследование продолжается.

Тем временем, 13 апреля возле дома одного из участников нападений круглосуточно дежурили местные жители, желая лично отомстить подростку, который напал на инвалида с тростью. Один из участников нападения уже заявил, что его успели избить неизвестные.

«Маньяком», убившим студентку медуниверситета, оказалась соседка девушки

Напомним, преступление было совершено в ноябре 2017 года. Но обнаружить подозреваемого по «горячим следам» тогда не удалось. Сотрудниками СУ СКР по Кировской области были проведены дополнительные осмотры места происшествия с применением современной криминалистической техники, неоднократно допрошены соседи погибшей, близкий ей круг лиц, назначен ряд экспертиз.

В результате работы следователей Следственного комитета и сотрудников полиции была установлена личность подозреваемой — жительница этого же дома, 1988 года рождения.

«По версии следствия, 5 ноября 2017 года в дверь квартиры потерпевшей постучалась подозреваемая с просьбой убавить музыку и не мешать отдыху, погибшая ее проигнорировала. Тогда девушка, разозлившись, взяла нож и вновь поднялась к квартире потерпевшей, выключив свет на электрическом щитке. Когда погибшая открыла дверь, между девушками началась борьба, в ходе которой подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в область её шеи. После этого она закрыла дверь и покинула место происшествия», — рассказали в СУ СКР по Кировской области.

Испугавшись, девушка не рассказывала никому о случившемся, в ходе поквартирного обхода категорически отрицала свою осведомлённость о совершенном преступлении. После проверки на полиграфе 30-летняя Ольга не стала отрицать вину.

Погода мечется

В районах начался эпизодический паводок. Так в Вятскополянском районе талые воды подтопили несколько населенных пунктов.

А в Кирове порывы ветра валили деревья на дома и срывали крышу с остановочного павильона на перекрестке улиц Щорса и Производственной. На улице Дерендяева на девятиэтажку упало дерево. Такое же происшествие случилось у дома № 43 по улице Горького. Там дерево упало на пятиэтажку.

Вместе с постепенным уходом снега скоро ожидается очередной «уход» молодых людей в ряды вооруженных сил Первая «партия» призывников поедет на службу в 20-ых числах апреля. Планируется, что всего комиссариат отправит в войска до 15 июля 256 человек.

В скором времени в Кирове пройдут «Вятские холмы»-2018

Проект будет реализовываться в три этапа: 6 мая состоится полумарафон, 7 июля — забег «Ночная Вятка», 9 сентября — марафон «Вятские холмы».

Он направлен на популяризацию здорового образа жизни и бега как формы досуга. «Проект „Вятские холмы“ стал визитной карточкой региона и уже зарекомендовал себя на российской площадке.

»Сегодня среди всех массовых забегов на территории России наш входит в десятку лучших, — подчеркнула заместитель министра спорта и молодежной политики, финалистка Олимпийских игр в Пекине 2008 года, чемпионка Европы по лёгкой атлетике, мастер спорта международного класса Анна Альминова

В этом году в проект внесены некоторые изменения. Помимо дистанций «Малыши» (300 метров), «Дети» (600 метров), «Новички» (3 км), «Любители» (10 км) и «Выносливые» (21 км), пройдет командная эстафета, участники которой будут стартовать вместе с бегунами на 10 км и 21 км и, преодолев 5 километров, передавать эстафетную палочку следующему члену команды.

По словам организаторов, это позволит увеличить количество участников в забегах на 10 км и 21 км. Маршрут соревнований пройдет по Октябрьскому проспекту города Кирова.

А в более отдаленной перспективе, есть возможность побороться за благоустройство своих территорий

Проект по поддержке местных инициатив в Кировской области продлят на 2019 год. В этом году в рамках ППМИ реализуют 360 проектов, на их реализацию из регионального бюджета выделено 230 млн рублей.