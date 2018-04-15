Сенатор назвал главную цель США и их союзников

«Проект резолюции по Сирии США и их союзников говорит о том, что они преследуют прежние цели в Сирии: выдавить Россию, ослабить и свергнуть Асада, проложить путь в Дамаск вооруженной оппозиции. Ракетный удар был ответом на успешный саммит в Анкаре . США не хотят сдавать поле боя», — написал сенатор.

Проект резолюции по Сирии США и их союзников говорит о том, что они преследуют прежние цели в Сирии: выдавить Россию, ослабить и свергнуть Асада, проложить путь в Дамаск вооруженной оппозиции. Ракетный удар был ответом на успешный саммит в Анкаре. США не хотят сдавать поле боя.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 апреля 2018 г.

До этого Совет Безопасности ООН в ходе экстренного заседания не принял резолюцию России с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии. Документ во время голосования поддержали только Россия, КНР Боливия . Восемь стран выступили против, еще четыре делегации предпочли воздержаться.

В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией и Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по САР более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.