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Где этот дом: звезды раскрывают секреты своих улиц в новом проекте
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Где этот дом: звезды раскрывают секреты своих улиц в новом проекте 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В новом масштабном социально-развлекательном проекте ТНТ «Карта наших людей» каждый желающий может войти в историю и рассказать о жизни на своей улице. На первой интерактивной карте уже отметились Влад Кадони, Янина Студилина, Полина Гренц, Леля Баранова, Ольга Картункова, Владимир Селиванов, группа USB и другие.
Один из самых популярных развлекательных телеканалов страны — ТНТ — запускает уникальный проект «Карта наших людей». Телеканал собирает истории улиц и городов, рассказанные самими жителями и объединяет эти истории, составляя большую интерактивную карту своих зрителей и подписчиков на сайте stories.tnt-online.ru.
C помощью «Карты наших людей» ТНТ решил наполнить гигантское виртуальное пространство России реальными людьми и их жизненными историями. Звезды телеканала первыми присоединились к масштабному проекту и раскрыли секреты своего детства и юности.
Кто спас Влада Кадони из-под бетонной плиты? Почему Янине Студилиной не могли отказать в приеме в театральную школу? Что случилось у Дмитрия «Люська» Сорокина на Петровке в первый раз? Чем занимался Вован из «Реальных пацанов» на трамплине для прыжков на лыжах? Какую первую роль сыграла Ольга Картункова на своей улице? Сколько человек ночевали в «гостинке» Никиты из USB? И как Ольгу Рапунцель проучил незнакомый парень на машине?
Каждый желающий может зайти на сайт stories.tnt-online.ru, найти в строке поиска свою улицу и город, нажать «Создать историю» и поделиться каким-то важным, значимым событием, которое произошло на улице, прикрепить к истории фото или видео, а также поделиться своей историей в социальных сетях.
«Карта наших людей» только начинает заполняться. Шанс войти в историю есть у каждого желающего!
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