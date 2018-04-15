Где этот дом: звезды раскрывают секреты своих улиц в новом проекте

Один из самых популярных развлекательных телеканалов страны — ТНТ — запускает уникальный проект «Карта наших людей». Телеканал собирает истории улиц и городов, рассказанные самими жителями и объединяет эти истории, составляя большую интерактивную карту своих зрителей и подписчиков на сайте stories.tnt-online.ru.

C помощью «Карты наших людей» ТНТ решил наполнить гигантское виртуальное пространство России реальными людьми и их жизненными историями. Звезды телеканала первыми присоединились к масштабному проекту и раскрыли секреты своего детства и юности.

Кто спас Влада Кадони из-под бетонной плиты? Почему Янине Студилиной не могли отказать в приеме в театральную школу? Что случилось у Дмитрия «Люська» Сорокина на Петровке в первый раз? Чем занимался Вован из «Реальных пацанов» на трамплине для прыжков на лыжах? Какую первую роль сыграла Ольга Картункова на своей улице? Сколько человек ночевали в «гостинке» Никиты из USB? И как Ольгу Рапунцель проучил незнакомый парень на машине?

Каждый желающий может зайти на сайт stories.tnt-online.ru, найти в строке поиска свою улицу и город, нажать «Создать историю» и поделиться каким-то важным, значимым событием, которое произошло на улице, прикрепить к истории фото или видео, а также поделиться своей историей в социальных сетях.

«Карта наших людей» только начинает заполняться. Шанс войти в историю есть у каждого желающего!

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