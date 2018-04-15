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Во Франции прошли протесты против новой автореформы
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Во Франции прошли протесты против новой автореформы 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Несколько сотен байкеров собрались в Париже в воскресенье, чтобы выразить протест против ограничения скорости в 80 километров в час. Эта мера, которую власти Франции хотят ввести на второстепенных дорогах, вступит в силу 1 июля, сообщает AFP.
Перед отъездом процессии к кольцевой дороге Парижа, демонстранты с членами семей собрались перед эспланадой Венсенского замка во французской столице на фоне плакатов «Нет диктатуре автофобии!» и «Байкеры в гневе!».
Тем временем тысячи мотоциклистов и автомобилистов выехали на улицы нескольких городов Франции, выразив протест против грядущей реформы скоростного режима. Манифестации прошли в таких городах, как Лион, Страсбург, Клермон-Ферран, Тулуза, Орлеан, Гренобль. Так, только в Страсбурге на акцию протеста собралось около двух тысяч байкеров, как сообщает Le Monde.
"Президент не отступит, но и мы тоже не собираемся. Пришло время ему понять это. Зачем пытаться экспериментировать, несмотря на факты, которые доказывают, что все это не будет работать?" — заявил координатор акции протеста, организованной французской федерацией разгневанных мотоциклистов. Согласно соцопросам, не менее трех четвертей французов выступают против снижения лимита скорости.
Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собирается снизить максимальный лимит скорости на второстепенных дорогах, которые примыкают к главным, с 90 километров в час до 80 км/ч. По замыслу главы Елисейского дворца, это должно уменьшить уровень смертности на дорогах. 12 апреля во время своего выступления по телевидению Макрон заявил о своем намерении передавать деньги, собранные со штрафов за превышение скорости, «больницам, которые лечат пострадавших» в несчастных случаях на дорогах. Более того, президент Франции пообещал отменить новую реформу скоростного режима, если она окажется неэффективной.
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