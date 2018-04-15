Во Франции прошли протесты против новой автореформы

Несколько сотен байкеров собрались в Париже в воскресенье, чтобы выразить протест против ограничения скорости в 80 километров в час. Эта мера, которую власти Франции хотят ввести на второстепенных дорогах, вступит в силу 1 июля, сообщает AFP.

Перед отъездом процессии к кольцевой дороге Парижа, демонстранты с членами семей собрались перед эспланадой Венсенского замка во французской столице на фоне плакатов «Нет диктатуре автофобии!» и «Байкеры в гневе!».

Клермон-Ферран, Тулуза, Орлеан, Тем временем тысячи мотоциклистов и автомобилистов выехали на улицы нескольких городов Франции, выразив протест против грядущей реформы скоростного режима. Манифестации прошли в таких городах, как Лион, Страсбург Гренобль . Так, только в Страсбурге на акцию протеста собралось около двух тысяч байкеров, как сообщает Le Monde

"Президент не отступит, но и мы тоже не собираемся. Пришло время ему понять это. Зачем пытаться экспериментировать, несмотря на факты, которые доказывают, что все это не будет работать?" — заявил координатор акции протеста, организованной французской федерацией разгневанных мотоциклистов. Согласно соцопросам, не менее трех четвертей французов выступают против снижения лимита скорости.