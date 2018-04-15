Вам так к лицу эта весна: 15 солнечных фото волгоградских красавиц

Волгоград наконец-то дождался настоящей весны. За окном пригревает теплое солнце, а вместе с преображающейся природой расцветают и прекраные волгоградки. В эти дни страницы в Instagram наполнились потретами милых горожанок. V1.ru не мог пройти мимо всей этой красоты. Девушки, вам так к лицу эта весна! Самые красивые портреты сегодня — сделанные в лучах весеннего солнца.

Публикация от IRINA (@loves_irina) 15 Апр 2018 в 6:18 PDT Посмотрите, какие очаровательные девушки живут в нашем городе. И солнце им, определенно, к лицу.

Публикация от A V / 21 y. o. (@vi_shnyaaa) 15 Апр 2018 в 6:17 PDT Где бы ни делали волгоградки селфи в эти дни — в салоне авто, на улице или на балконе — хечется попросить: не останавливайтесь!

Публикация от Lanaya (@templarova_nina) 15 Апр 2018 в 6:51 PDT Весна — время, когда красота буквально рвется на свободу. И в одежде этой красоте становится немного тесно. Почему бы и не пойти ей навстречу?

Публикация от ELVIRA SUBBOTINA🖤 (@subbotina.ee) 15 Апр 2018 в 6:52 PDT Волгоградки безумно хороши, что бы они ни делали. Согласитесь, это так.

Публикация от 🌟Екатерина🌟 (@katya134rus) 15 Апр 2018 в 6:11 PDT И как же им к лицу широкие улыбки. Ведь хочется улыбнуться в ответ?

Публикация от valeriashavrina (@lastochka__12) 14 Апр 2018 в 11:56 PDT Снова немного солнца и много неземной красоты.

Публикация от FM (@_fm_maria_) 14 Апр 2018 в 8:23 PDT И да: время не скрывающих прелестей мини-юбок наконец-то настало!

Публикация от Кэт😽 (@katrina_katina) 13 Апр 2018 в 5:01 PDT Виды, к слову, в Волгограде чудесные. Но, как ни крути, главное их украшение — это волгоградки.

Публикация от Дашуля (@volobueva_darya) 10 Апр 2018 в 6:14 PDT Когда с подругой — красоты вдвое больше.

Публикация от @konovalovapolly 15 Апр 2018 в 6:08 PDT Волгоградские девушки, похоже, знают секрет, как использовать весну по максимуму. Сложно остановиться, поэтому мы продолжаем любоваться дальше.

Публикация от 𝕮𝖍𝖗𝖎𝖘𝖙𝖎𝖓𝖆 𝕷𝖚𝖟𝖎𝖓𝖔𝖛𝖆 (@_luzinovaaa) 15 Апр 2018 в 6:00 PDT За пределами Волгограда все хорошо: и природа вокруг и девушки на ее фоне.

Публикация от @dbulakh 15 Апр 2018 в 5:58 PDT Главное украшение волгоградок — в любое время года, впрочем, — это их бездонные глаза…

Публикация от А N N A V O R O N K O (@voronko__) 11 Апр 2018 в 12:41 PDT … и стройные ноги, …

Публикация от @pertseva.va 11 Апр 2018 в 2:52 PDT … и милые улыбки.

Публикация от Christina Lapina (@bylapa) 14 Апр 2018 в 1:03 PDT