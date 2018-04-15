МГЕР допускает, что один из активистов может стать кандидатом в президенты

"Я этого не исключаю, я считаю, что все возможности есть. У нас есть такой негласный внутри организации слоган, что каждый у нас в организации может стать каждым", — сказал Давыдов журналистам в рамках молодежного форума, отвечая на вопрос сможет ли МГЕР подготовить своего кандидата к президентским выборам 2024 года.

Он отметил, что МГЕР старается воспитывать новое политическое поколение на правильных ценностях, правильном отношении к власти, к должности.

"Неизбежно есть процесс естественного замещения. Если мы воспитываем этих людей, то неизбежно они завтра будут властью. Кто-то придет, кто-то уйдет, конечно. Но неизбежно основной костяк будет один. И если через какое-то время мы поймем, что у нас вырос кандидат в президенты, это будет замечательно. Это будет очень классно", — отметил Давыдов.

В воскресенье под Казанью открывается молодежный образовательный форум МГЕР, который продлится до 21 апреля. Среди его участников волонтеры, организаторы, представляющие все регионы России , а также ряд молодежных лидеров стран СНГ — всего порядка одной тысячи человек.

Участники форума пообщаются с ведущими российскими политиками, представителями руководящих органов «Единой Россия», политологами и журналистами, специалистами в области PR— и SMM-технологий, бизнес-тренерами. По итогам мероприятия будут презентованы стратегия МГЕР до 2021 года, «дорожные карты» развития региональных отделений на 2018-2019 годы, а также новая линейка федеральных, региональных и муниципальных проектов.