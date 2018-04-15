CNN: КНДР еще сильнее схватится за свои ракеты после удара США по Сирии

Вашингтон сам вручил КНДР крепкий «контраргумент» к предстоящим переговорам с американской стороной о ядерном разоружении, передает ИноТВ текст публикации на сайте канала CNN.

Вице-президент аналитической компании Stratfor Роджер Бейкер сказал телеканалу, что именно такая политика со стороны США и заставляет КНДР продолжать ядерную программу. «Считается, что (обладание ядерным оружием) снижает вероятность карательных ударов такого рода», — сказал эксперт.

CNN напоминает, что в прошлом КНДР неоднократно приводила интервенции США по всему миру в качестве «оправдания» для существования своей ядерной программы. По мнению северокорейских властей, продолжает телеканал, ядерное оружие является «жизненно важным механизмом сдерживания любых попыток смены режима под руководством Вашингтона либо по его наущению».

«Он ( Ким Чен Ын — прим. ВЗГЛЯД) наблюдал и наблюдает за тем, что происходит в мире по отношению к государствам, обладающим ядерным арсеналом, и за тем, какими рычагами влияния они располагают, и понял, что имея ядерный туз в рукаве, можно получить серьезный потенциал в плане сдерживания», — приводятся в статье слова директора национальной разведки в администрации Трампа Дэна Коутса

CNN напоминает, что США еще с 1953 года считают возможным применение ядерного оружия в отношении Северной Кореи для защиты юга, и в конце 60-х это чуть было не привело к войне. Телеканал цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), которое в прошлом месяце заявило, что США «на протяжении нескольких десятилетий представляли ядерную угрозу для КНДР и использовали в ее отношении ядерный шантаж». «Укрепление Северной Кореей ядерного инструмента сдерживания является гарантией мира и безопасности на Корейском полуострове, в северо-восточной Азии и во всем мире», — также говорилось в сообщении ЦТАК.

Автор публикации на сайте телеканала заключает, что после субботнего удара по Сирии, США станет гораздо труднее убедить Пхеньян в обратном.