СМИ: Китай с 1 июня введет законодательные ограничения на использование беспилотников 

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. Китайские власти утвердили закон о регламентации применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который вступит в силу с 1 июня текущего года. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление гражданской авиации КНР.
Согласно новым правилам, владельцы беспилотников будут обязаны получать специальную лицензию, в противном случае использование БЛА считается противозаконным. Одновременно они обязуются нести ответственность за эксплуатацию малых летательных аппаратов.
Такое решение было принято в связи с крайне быстрым увеличением в стране числа беспилотников, практически не контролируемых в процессе применения. Закон затронет различные сферы их использования, прежде всего в таких отраслях, как сельское и лесное хозяйство, электроэнергетика, картография, защита экологии. Он также будет распространяться на аппараты, применяемые в СМИ с целью видеосъемки.
В связи с нововведением в Китае начнет действовать новая система регистрации с занесением личных данных каждого, кто владеет БЛА. Одно из правил — на беспилотники будет оформляться страховка. За безответственное использование малых летательных аппаратов лицензия подлежит изъятию компетентными органами местного уровня.