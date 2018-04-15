СМИ: Китай с 1 июня введет законодательные ограничения на использование беспилотников

ПЕКИН, 15 апреля. / ТАСС /. Китайские власти утвердили закон о регламентации применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который вступит в силу с 1 июня текущего года. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление гражданской авиации КНР.

Согласно новым правилам, владельцы беспилотников будут обязаны получать специальную лицензию, в противном случае использование БЛА считается противозаконным. Одновременно они обязуются нести ответственность за эксплуатацию малых летательных аппаратов.

Такое решение было принято в связи с крайне быстрым увеличением в стране числа беспилотников, практически не контролируемых в процессе применения. Закон затронет различные сферы их использования, прежде всего в таких отраслях, как сельское и лесное хозяйство, электроэнергетика, картография, защита экологии. Он также будет распространяться на аппараты, применяемые в СМИ с целью видеосъемки.