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Хейли рассказала, кого коснутся новые санкции против России
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Захарова прокомментировала введение новых санкций
Захарова прокомментировала введение новых санкций

Хейли рассказала, кого коснутся новые санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. НОВЫЕ САНКЦИИ США В ОТНОШЕНИИ РФ ИЗ-ЗА СИРИИ КОСНУТСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОСТАВЛЯВШИХ АСАДУ ТЕХНОЛОГИИ — ПОСТПРЕД ПРИ ООН ХЕЙЛИ
РИА Новости: последние новости
Данных о пострадавших россиянах во время удара США по Сирии пока нет В США призывают бойкотировать Starbucks из-за расистского скандала США вводят санкции без привязки к реалиям, заявила Захарова
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