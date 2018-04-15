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Захарова заявила об отсутствии связи санкций США с реальностью
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Захарова заявила об отсутствии связи санкций США с реальностью 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Санкции против России вводятся без привязки к реалиям, страну наказывают лишь за ее нахождение на международной арене, без привязки к конкретным событиям, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Я действительно могу подтвердить, что санкции, которые вводятся против России, последние — делается это уже вообще без привязки хотя бы к каким-то реалиям», — приводит ее слова ТАСС.
«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились кардинально: теперь нас наказывают за то, что мы просто есть на международной арене», — подчеркнула Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что США так и сформулировали последние санкции: «За роль России в международных делах».
Ранее в воскресенье сообщалось, что Вашингтон готовит против России новые санкции из-за поддержки сирийского лидера Башара Асада.
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