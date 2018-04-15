МИД наступает на горло народной дипломатии с Россией

Похоже, у Баренцева секретариата будет в распоряжении гораздо меньше средств на развитие народной дипломатии с Россией . «Очень жаль», — говорит Ларс Фордал (Lars Georg Fordal). «Вопрос еще не решен окончательно», — отвечает МИД

По информации High North News, Министерство иностранных дел собирается сильно урезать ассигнования на развитие народной дипломатии с Россией, администратором которого является Баренцев секретариат в Киркенесе. «Мы не можем комментировать размеры сумм, связанных с ходатайствами, которые еще не рассмотрены министерством окончательно», — говорят в МИД.

Сокращение более чем на треть

Информированные источники рассказали в беседе с High North News, что, похоже, Баренцев секретариат получит на 35% меньше на развитие проектов, связанных с народной дипломатией в следующие три года, чем он получал ранее. В течение 2017 года Секретариату было выделено в общей сложности почти 42 миллиона крон в качестве поддержки различных проектов, связанных с народной дипломатией.

Сокращение на 35% означает, таким образом, что Секретариат получит примерно на 40 миллионов крон меньше на проекты, связанные с народной дипломатией, в ближайшие три года.

«Нам еще не предоставили окончательные цифры, но будет очень жаль, если придется сокращать этот вид работы, направленный на создание доверия между людьми, живущими по разные стороны границы», — говорит руководитель Баренцева секретариата Ларс Фордал корреспонденту High North News.

Поездки по обмену опытом из Норвегии и из-за границы

«К нам очень многие приезжают и из Норвегии, и из-за границы, как отдельные люди, так и представители организаций, которые хотели бы подробнее узнать о том, как Норвегия и Россия сотрудничают в реализации этих проектов».

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, возможно, сокращение работы, направленной на создание доверия между людьми, живущими по разные стороны границы, не совсем то, что следует делать, но мы будем думать, как нам организовывать нашу работу дальше», — говорит Фордал.

«Поддержка правительства»

7 февраля этого года министр иностранных дел Ине Сёрэйде заявила, что Баренцев секретариат пользуется широкой поддержкой правительства.

«Как только Баренцев секретариат закончит выполнение существующего соглашения, будут выделены новые средства. В ожидании этого Министерство иностранных дел сотрудничает с Баренцевым секретариатом для того, чтобы создать условия для максимально удачного перехода от старой к новой системе. Новая система предусматривает, что средства на проекты Секретариата и расходы на содержание самого Секретариата с этого года будут выделяться в соответствии с отдельными договорами», — заявила Сёрэйде.

«Крайне неудачно»

Томас Нурволл (Tomas Norvoll), представитель Рабочей партии и глава исполнительной власти губернии Нурланн, и в этом качестве член руководства Баренцева секретариата, сказал в беседе с High North News, что не уверен в том, что цифры верны.

«Но если цифры High North News окажутся верны, все это очень прискорбно, в том числе сейчас, когда отношения между правительствами Норвегии и России не самые лучшие».

«В подобной ситуации еще важнее укреплять региональные проекты и контакты. Похоже, что Министерство иностранных дел решило отдавать меньший приоритет Баренцеву сотрудничеству», — полагает Нурволл.

Заместитель министра иностранных дел Аудун Халворсен (Audun Halvorsen) подчеркнул в беседе с High North News, что запрос о выделении денег на проекты, направленный Баренцевым секретариатом еще не окончательно обсужден министерством.

«Цифры, которыми оперирует High North News, не соответствуют действительности, и то, как Баренцев секретариат описывает ситуацию, нас удивляет. Запрос о поддержке на предстоящий трехлетний период направлен на рассмотрение в Министерство иностранных дел, и поддержка Секретариату будет по-прежнему оказываться на высоком уровне. Баренцеву секретариату это ясно дали понять. Правительство уделяет большое внимание тесному и динамичному развитию народной дипломатии на севере», — написал заместитель министра Халворсен в электронном письме в пятницу утром.

High North News пока не получил официальный ответ на вопрос, какую сумму предполагается выделить. Пресс-секретарь МИД, Фруде Андерсен (Frode Overland Andersen), написал в пятницу во второй половине дня, что министерство, к сожалению, не может назвать окончательные цифры, поскольку ходатайство у выделении средств еще не рассмотрено окончательно.