Омичам, живущих на первых этажах, компенсировали 700 тыс. рублей за лифты

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

За первый квартал 2018 года более тысячи омичей получили компенсацию расходов по оплате за обслуживание лифтов на сумму 742,4 тыс. рублей. Социальную помощь смогли получить горожане, проживающие на первых этажах, малоимущие семьи, ветераны, пенсионеры и льготники.

«Такая адресная помощь позволяет избежать необоснованных трат семейного бюджета гражданам, которые фактически не пользуются лифтами. Если говорить о категории получателей помощи, то в основном это ветераны труда и ветераны Омской области —68 процентов. Наиболее активными получателями компенсации стали жители Советского округа — 266 человек и Кировского округа — 239 человек», — сообщила директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба

Отметим, что платить за обслуживание лифта должны все омичи, живущие в оборудованных ими многоэтажках.

Напомним, что получения компенсации омичам необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения