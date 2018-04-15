Цивилев рассказал, как отреагировал на предложение возглавить Кузбасс

"Для меня в тот момент предложение было полностью неожиданным. Предложение о назначении поступило и я сразу с ним тут же согласился, и приступил к исполнению обязанностей. Я не размышлял в тот момент", — сказал Цивилев в интервью радио "Комсомольская правда" , которое прозвучало в эфире в воскресенье.

Чиновник сообщил, что в момент назначения не думал о том, что может встать во главе Кузбасса, так как все его мысли были сосредоточены на помощи семьям погибших и пострадавшим в трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» и на том, как сделать, чтобы подобного не повторилось.

"Я не думал о том, что может произойти. Мы работали все, как одна команда, у каждого были свои обязанности, все очень сопереживали и каждый занимался своим делом. В этих трагических событиях у меня была своя зона ответственности, вся команда обладминистрации занималась только этим", — сказал он.

Цивилев отметил, что заранее ничего не знал о планируемом назначении, а на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 27 февраля в должности генерального директора угледобывающей компании «Колмар» разговор шел именно о достижениях и развитии компании. «Встреча была связана именно с этим, а не с назначением», — сказал он.

Врио губернатора также сообщил, что при создании своей команды управленцев будет опираться в первую очередь на жителей Кузбасса и только тогда, когда компетенций не будет хватать, намерен привлекать специалистов из других регионов.