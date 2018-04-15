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Цивилев рассказал, как отреагировал на предложение возглавить Кузбасс
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Цивилев рассказал, как отреагировал на предложение возглавить Кузбасс 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 15 апр — РИА Новости. Врио губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что предложение возглавить Кемеровскую область после ухода в отставку Амана Тулеева было для него «полностью неожиданным», но он согласился не раздумывая и сразу же приступил к исполнению обязанностей главы региона.
"Для меня в тот момент предложение было полностью неожиданным. Предложение о назначении поступило и я сразу с ним тут же согласился, и приступил к исполнению обязанностей. Я не размышлял в тот момент", — сказал Цивилев в интервью радио "Комсомольская правда", которое прозвучало в эфире в воскресенье.
Чиновник сообщил, что в момент назначения не думал о том, что может встать во главе Кузбасса, так как все его мысли были сосредоточены на помощи семьям погибших и пострадавшим в трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» и на том, как сделать, чтобы подобного не повторилось.
"Я не думал о том, что может произойти. Мы работали все, как одна команда, у каждого были свои обязанности, все очень сопереживали и каждый занимался своим делом. В этих трагических событиях у меня была своя зона ответственности, вся команда обладминистрации занималась только этим", — сказал он.
Цивилев отметил, что заранее ничего не знал о планируемом назначении, а на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 27 февраля в должности генерального директора угледобывающей компании «Колмар» разговор шел именно о достижениях и развитии компании. «Встреча была связана именно с этим, а не с назначением», — сказал он.
Врио губернатора также сообщил, что при создании своей команды управленцев будет опираться в первую очередь на жителей Кузбасса и только тогда, когда компетенций не будет хватать, намерен привлекать специалистов из других регионов.
Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где 25 марта погибли 64 человека. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 года по март 2018 года Цивилев был гендиректором ООО «Управляющая компания „Колмар“. Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.
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