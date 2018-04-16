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Турчак: сирийская делегация посетит Россию весной и летом
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Турчак: сирийская делегация посетит Россию весной и летом 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Делегация сирийских парламентариев посетит Россию в рамках международной экономической конференции в Ялте, а также летом, заявил в понедельник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на форуме «Молодой гвардии Единой России» в Казани.
"Они (представители сирийского парламента — прим. ТАСС) обязательно будут на конференции в Ялте. Это будет экономическая конференция по укреплению экономических связей с Сирийской Арабской Республикой", — сказал Турчак.
Он также отметил, что «летом будем ждать парламентариев [из Сирии] в России».
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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