Турчак: сирийская делегация посетит Россию весной и летом

"Они (представители сирийского парламента — прим. ТАСС) обязательно будут на конференции в Ялте. Это будет экономическая конференция по укреплению экономических связей с Сирийской Арабской Республикой ", — сказал Турчак.

Он также отметил, что «летом будем ждать парламентариев [из Сирии] в России».

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.