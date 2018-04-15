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В Пскове 25 мая пройдет энергетическая инвестиционная конференция
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В Пскове 25 мая пройдет энергетическая инвестиционная конференция 

Псковская губерния 47 минут назад
В Пскове 25 мая пройдет энергетическая инвестиционная конференция, об этом сообщает Центр поддержки предпринимательства Псковской области. Цель конференции — создать условия для оперативного подключения юридических и частных лиц к тепловым, энергетическим сетям, сетям газораспределения и водоснабжения. Ещё одна важная задача конференции — синхронизация стратегических документов и схем территориального планирования в субъектах Российской Федерации с инвестиционными программами развития всех естественных монополий. Накануне конференции и в целях повышения инвестиционной привлекательности Псковской области проводится опрос предпринимателей, инвесторов, членов деловых и общественных объединений региона. Организаторы предлагают предпринимателям, желающим помочь им подготовть конференцию, заполнить анкету и направить по адресу ev.smirnova@invest.pskov.ru. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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