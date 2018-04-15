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Оборудование для дегазации полигона «Ядрово» привезут в течение трёх дней
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Оборудование для дегазации полигона «Ядрово» привезут в течение трёх дней 

Говорит Москва 41 минуту назад
В ближайшее время там начнут монтировать систему, произведённую в Нидерландах. К работам привлекут специалистов из этой страны, передаёт «Интерфакс».
Сегодня на полигоне открыли новую карту, куда будут свозить только волоколамский мусор, не более 80 машин в день. При этом местные жители выступают за полное закрытие «Ядрово». В связи с этим власти ищут место для нового полигона, чтобы убрать свалку из-под Волоколамска, сообщил глава района Андрей Вихарев. Он заверил, что это будет экологически безвредный объект, такие полигоны строят в Европе.
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