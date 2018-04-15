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«Настроение Бейонсе»: Адель станцевала под песни Королевы Би
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«Настроение Бейонсе»: Адель станцевала под песни Королевы Би 

Журнал ОК! 52 минуты назад
Похоже, Бейонсе может заставить кого-угодно танцевать не только на фестивале «Коачелла», но и за его пределами. 29-летняя певица Адель, например, устроила горячие танцы в своей квартире. Она опуликовала три видеобумеранга в своем Instagram. Каждый из роликов артистка подписала коротко и понятно: «Настроение 1», «Настроение 2» и «Настроение 3».
Mood 1 #Beychella
A post shared by Adele (@adele) on  Apr 15, 2018 at 1:30am PDT  Адель добавила к каждому видео хештег #Beychella — сложение двух слов: имени Бейонсе и названия фестиваля Coachella.
Mood 2 #Beychella
A post shared by Adele (@adele) on  Apr 15, 2018 at 1:31am PDT  Mood 3 #Beychella
A post shared by Adele (@adele) on  Apr 15, 2018 at 1:32am PDT  Ранее Бейонсе провела грандиозное шоу в рамках музыкального фестиваля Coachella. Певица исполняла свои хиты в течение 1 часа 40 минут, сменила несколько нарядов и каждый раз появилась на сцене в неожиданном амплуа.
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