«Настроение Бейонсе»: Адель станцевала под песни Королевы Би

Похоже, Бейонсе может заставить кого-угодно танцевать не только на фестивале «Коачелла», но и за его пределами. 29-летняя певица Адель , например, устроила горячие танцы в своей квартире. Она опуликовала три видеобумеранга в своем Instagram. Каждый из роликов артистка подписала коротко и понятно: «Настроение 1», «Настроение 2» и «Настроение 3».

A post shared by Adele (@adele) on Apr 15, 2018 at 1:30am PDT Адель добавила к каждому видео хештег #Beychella — сложение двух слов: имени Бейонсе и названия фестиваля Coachella.

A post shared by Adele (@adele) on Apr 15, 2018 at 1:32am PDT Ранее Бейонсе провела грандиозное шоу в рамках музыкального фестиваля Coachella. Певица исполняла свои хиты в течение 1 часа 40 минут, сменила несколько нарядов и каждый раз появилась на сцене в неожиданном амплуа.