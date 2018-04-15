В Совфеде назвали США шулерами и мошенниками

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН объяснил сложности взаимоотношений России и Соединенных Штатов, а так же возможные меры, которые будут предприняты в ближайшее время.

«Эти достойные ответы будут в дипломатическом и военном отношении. Мы имеем дело с шулерами и мошенниками, с ними, пока их не схватишь за руку по-другому работать нельзя. А если вдруг ты увидел обман и дал в лоб, то по их закону ты будет отвечать, потому что не докажешь, что он обманщик и лжец», — объяснил Франц Клинцевич.

Член комитета по обороне рассказал о том, что подобного рода парадигма сегодня навязана американцами по всему миру.

«Уровень давление их таков, что сегодня все эти разговоры дипломатов в кулуарах с извиняющимися лицами, по поводу того, что их заставили, погоды не делают. Информационная площадка полностью занята подконтрольными американцам СМИ, которые формируют информационный контент так, как считают нужным», — рассказал сенатор.

Удар по Сирии . Запад не услышал предупреждения России Франц Клинцевич объяснил, что сегодняшняя ситуация сильно напоминает 2008 год, когда спровоцировав на агрессию в отношении Южной Осетии Грузию , Америка вынудила Россию начать операцию «по принуждению к миру».

«Пока мы вынуждены говорить дипломатическим языком об игнорировании и нарушении международного права. В целом ситуация находится в таком положении, когда ответ России в ближайшее время будет, если не будут слышны голоса наших дипломатов. Военные пока молчат, но в следующий раз будет уже совсем другой разговор», — резюмировал собеседник НСН.

Ранее стало известно о подготовке Вашингтоном нового пакета санкций в отношении России из-за поддержки сирийских властей.