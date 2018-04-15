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В Якутии полностью восстановлено электроснабжение
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В Якутии полностью восстановлено электроснабжение 

RT на русском 56 минут назад
Электроснабжение потребителей в Якутии, где ранее произошло отключение, полностью восстановлено.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго, на участке «Сунтар — Нюрба» между двумя опорами было обнаружено дерево.
«В 14:56 после удаления дерева включен в работу участок ВЛ 110 кВ «Сунтар — Нюрба». В 15:03 включен в работу участок ВЛ 110 кВ «Нюрба — Вилюйск», всем потребителям подано напряжение, начат перевод нагрузки с ДЭС. В 15:21 ДЭС «Нюрба», «Верхневилюйск» и «Вилюйск» переведены в резерв, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме по штатной схеме», — сообщает Минэнерго.
Ранее в Минэнерго сообщали, что в Якутии около 50 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварии. ФАН сообщало, что в России планируют автоматизировать подсчёт коммунальных услуг.
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