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Пробные пуски метро состоятся на станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде в ближайшем будущем
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Пробные пуски метро состоятся на станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде в ближайшем будущем 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
15 апреля 2018 года вице-премьер Виталий Мутко и глава региона Глеб Никитин проверили ход завершающих работ на станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По информации генпорядчика, на контактный рельс подведен ток, завершается отделка станции.
По словам Глеба Никитина, станция метро «Стрелка» станет важным транспортным узлом во время ЧМ-2018, а затем будет служить жителям города.
Ранее сообщалось, что 19 марта 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание на станции метро «Стрелка». На нем присутствовали представители правительства региона, подрядной организации (ООО «СК „УС-620“), МКУ „ГУММиД“.
»На данный момент предстоит выполнить еще немало работ, прежде отделочных, — отметил, открывая совещание, глава региона. — Необходимо завершить работы в установленный срок, к 30 апреля. При этом сделать все качественно, оценивать результат будут жители и гости города».
Глава региона поставил задачу исполняющему обязанности заместителя губернатора Антону Аверину — осуществлять непрерывный контроль за ходом работ.
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