Пробные пуски метро состоятся на станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде в ближайшем будущем

15 апреля 2018 года вице-премьер Виталий Мутко и глава региона Глеб Никитин проверили ход завершающих работ на станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По информации генпорядчика, на контактный рельс подведен ток, завершается отделка станции.

По словам Глеба Никитина, станция метро «Стрелка» станет важным транспортным узлом во время ЧМ-2018, а затем будет служить жителям города.

Ранее сообщалось, что 19 марта 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание на станции метро «Стрелка». На нем присутствовали представители правительства региона, подрядной организации (ООО «СК „УС-620“), МКУ „ГУММиД“.

»На данный момент предстоит выполнить еще немало работ, прежде отделочных, — отметил, открывая совещание, глава региона. — Необходимо завершить работы в установленный срок, к 30 апреля. При этом сделать все качественно, оценивать результат будут жители и гости города».