Вперед в прошлое

Наверное, у каждого есть памятная фотография, глядя на которую невольно улыбаешься. "Вечерняя Москва" предлагает вам поделиться этой маленькой радостью с читателями и принять участие в конкурсе.

Здравствуйте! Меня зовут Ирина Тимофеева . Папа мой увлекался фотографией, это одна из моих любимых карточек. На ней я с мамой — она у меня учительница — в парке города Барановичи, где тогда служил папа. «Смотри, дочка, сейчас вылетит птичка!» — сказал, как водится, он…

А здесь мы с мамой в Москве . 1 сентября. Я теперь тоже работаю учителем в школе — пошла по стопам мамы. Хотели, чтобы снимок получился похожим на старый, да не вышло — годы не те.

НУЖНО

— Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.

— Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

— Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.

УЧАСТНИКОВ, ЧЬИ СНИМКИ ЖЮРИ ПРИЗНАЕТ ЛУЧШИМИ, ЖДУТ ПРИЗЫ