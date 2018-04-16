Старейшая библиотека Вооружённых сил переехала в новое здание в Петербурге 

Старейшая библиотека Вооружённых сил переехала из Михайловского замка в новое здание, сообщает Nation News. Отмечается, что оно расположено на Васильевском острове.
Организацией переезда занимались военнослужащие Западного военного округа.
Библиотека основана в 1799 году императором Павлом I. В её фондах находится около 600 тыс. экспонатов. Особую ценность представляет коллекция географических и исторических книг, изданных ещё при жизни Петра I.
Ранее Inforeactor сообщал, что в Петербурге одобрили проект расширения библиотеки РАН.