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Старейшая библиотека Вооружённых сил переехала в новое здание в Петербурге
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Старейшая библиотека Вооружённых сил переехала в новое здание в Петербурге 

RT на русском 2 часа назад
Фото: dp.ru
Старейшая библиотека Вооружённых сил переехала из Михайловского замка в новое здание, сообщает Nation News. Отмечается, что оно расположено на Васильевском острове.
Организацией переезда занимались военнослужащие Западного военного округа.
Библиотека основана в 1799 году императором Павлом I. В её фондах находится около 600 тыс. экспонатов. Особую ценность представляет коллекция географических и исторических книг, изданных ещё при жизни Петра I.
Ранее Inforeactor сообщал, что в Петербурге одобрили проект расширения библиотеки РАН.
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