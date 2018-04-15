Крупная текстильная фабрика в КБР планирует выйти на выпуск 1,8 млн тонн полотна

НАЛЬЧИК , 15 апреля. / ТАСС /. Крупная текстильная фабрика ООО «Текстиль-Индустрия», расположенная в городе Баксан Кабардино-Балкарской республики , к концу 2018 года планирует выйти на максимальный уровень загрузки производственных мощностей и производить до 1,8 млн тонн трикотажного полотна в год, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Хасан Баксанов.

"На сегодняшний день завершен запуск первого этапа производства трикотажных полотен чулочного типа. Годовой объем выпуска продукции трикотажного полотна за прошлый год составил около 900 тыс. тонн. Предприятие планирует до конца года выйти на максимальный уровень производственных мощностей и довести объем производства до 1,8 млн тонн в год", — сказал Баксанов.

По его словам, в 2017-2018 годах осуществили инвестиции по реализации второго этапа развития предприятия — производства трикотажного полотна в рулонах. В перспективе предполагается открытие собственных швейных цехов по производству готовых трикотажных изделий.

Производство ООО «Текстиль-Индустрия» запустили в Баксане осенью 2016 года. По данным минпромторга республики, объем инвестиций в проект составляет порядка 700 млн рублей. Предприятие выпускает трикотажное полотно из 100% хлопка: кулирное, футорное, жаккардовое, интерлочное. При выходе предприятия на полную мощность предполагается создание около 300 рабочих мест.