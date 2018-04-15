Ещё
Крупная текстильная фабрика в КБР планирует выйти на выпуск 1,8 млн тонн полотна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупная текстильная фабрика в КБР планирует выйти на выпуск 1,8 млн тонн полотна 

ТАСС 53 минуты назад
НАЛЬЧИК, 15 апреля. /ТАСС/. Крупная текстильная фабрика ООО «Текстиль-Индустрия», расположенная в городе Баксан Кабардино-Балкарской республики, к концу 2018 года планирует выйти на максимальный уровень загрузки производственных мощностей и производить до 1,8 млн тонн трикотажного полотна в год, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Хасан Баксанов.
"На сегодняшний день завершен запуск первого этапа производства трикотажных полотен чулочного типа. Годовой объем выпуска продукции трикотажного полотна за прошлый год составил около 900 тыс. тонн. Предприятие планирует до конца года выйти на максимальный уровень производственных мощностей и довести объем производства до 1,8 млн тонн в год", — сказал Баксанов.
По его словам, в 2017-2018 годах осуществили инвестиции по реализации второго этапа развития предприятия — производства трикотажного полотна в рулонах. В перспективе предполагается открытие собственных швейных цехов по производству готовых трикотажных изделий.
Производство ООО «Текстиль-Индустрия» запустили в Баксане осенью 2016 года. По данным минпромторга республики, объем инвестиций в проект составляет порядка 700 млн рублей. Предприятие выпускает трикотажное полотно из 100% хлопка: кулирное, футорное, жаккардовое, интерлочное. При выходе предприятия на полную мощность предполагается создание около 300 рабочих мест.
ТАСС: последние новости
РФ направит Британии запрос по поводу соблюдения процедур Конвенции о запрещении химоружия Законопроект о контрсанкциях России поступил на рассмотрение Госдумы К мониторингу паводковой ситуации в России присоединились 11 иностранных спутников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США изменили условия вывода войск из Сирии135
Отсчет пошел. Киев решает судьбу договора с Москвой238
США накажут Россию за поддержку Асада822
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета86
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии562
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение