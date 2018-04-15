Над Оксфордширом и Букингемом заметили странное свечение синего цвета

Жители двух городов Британии были удивлены таинственным свечением, которое они заметили в небе. Со слов очевидцев, таинственный свет двигался в небе и увеличивал свою интенсивность, потом стал затухать и погас. Ничего подобного люди за свою жизнь не видели, поэтому начали снимать происходящее на свои гаджеты. Версии с отражением фонаря и света от самолёта отпали сами собой, потому, что подобное для них не свойственно и люди теряются в догадках. Учёные пока никак не прокомментировали данное событие. Стоит отметить, что различного рода вспышки появляются по всей планете и с чем связана подобная активность сказать сложно. Некоторые считают, что Земля движется к какой-то катастрофе и политики скрывают от нас правду.