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«Вторжение в Европу»: как работает первый завод Tesla в Голландии
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«Вторжение в Европу»: как работает первый завод Tesla в Голландии 

Bigpicture.ru 27 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Предприниматель и любимец публики, прототип Железного человека в реальной жизни Илон Маск продолжает захватывать рынок автомобилей — и для этого ему приходится вкладывать огромные деньги в расширение производства.
Изящность играет свою роль на каждой ступени производства, когда дело касается Tesla. Даже заводы для выпуска автомобилей преисполнены стилем.
С присущим компании вкусом детище Маска пересекло Атлантический океан и теперь разворачивает свои мощности на территории Европы. Первый завод построили в Нидерландах, недалеко от города Тилбург, а недавно в сети начали публиковать первые изображения этой впечатляющей постройки.
Electrek
Tesla давно пытается совмещать производство своих электромобилей с потреблением «чистой» энергии при помощи солнечных батарей. С новым заводом под Тилбургом компании, возможно, удастся даже превзойти необходимые уровни производства электричества — ведь крыша площадью 43 тысячи квадратных метров вплотную набита батареями.
Мощности такой солнечной электростанции над головой — 3 МВт — достаточно для того, чтобы снабжать всей необходимой энергией до 3 тысяч жилых домов.
Так выглядит проект возможного завода в Финляндии
Новый завод занимается финальной сборкой, а внутри даже есть тест-трек для того, чтобы каждую машину проверили перед отправкой владельцу: как известно, Tesla — единственный автоконцерн, выпускающий свои автомобили строго по предзаказу.
Машины с завода в Тилбурге отправляются на европейский ранок — включая Бельгию, Францию, Германию и, собственно, Голландию.
А вот как новый завод выглядит изнутри:
Илон Маск также сообщал, что планирует покрыть солнечными батареями всю поверхность знаменитой «Гигафабрики» в Неваде — самого большого производства компании на сегодняшний день. В таком случае мощность покрытия может достигнуть 70 МВт.
Выглядеть это будет впечатляюще:
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