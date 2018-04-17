«Вторжение в Европу»: как работает первый завод Tesla в Голландии

Предприниматель и любимец публики, прототип Железного человека в реальной жизни Илон Маск продолжает захватывать рынок автомобилей — и для этого ему приходится вкладывать огромные деньги в расширение производства.

Изящность играет свою роль на каждой ступени производства, когда дело касается Tesla. Даже заводы для выпуска автомобилей преисполнены стилем.

С присущим компании вкусом детище Маска пересекло Атлантический океан и теперь разворачивает свои мощности на территории Европы. Первый завод построили в Нидерландах , недалеко от города Тилбург , а недавно в сети начали публиковать первые изображения этой впечатляющей постройки.

Electrek

Tesla давно пытается совмещать производство своих электромобилей с потреблением «чистой» энергии при помощи солнечных батарей. С новым заводом под Тилбургом компании, возможно, удастся даже превзойти необходимые уровни производства электричества — ведь крыша площадью 43 тысячи квадратных метров вплотную набита батареями.

Мощности такой солнечной электростанции над головой — 3 МВт — достаточно для того, чтобы снабжать всей необходимой энергией до 3 тысяч жилых домов.

Так выглядит проект возможного завода в Финляндии

Новый завод занимается финальной сборкой, а внутри даже есть тест-трек для того, чтобы каждую машину проверили перед отправкой владельцу: как известно, Tesla — единственный автоконцерн, выпускающий свои автомобили строго по предзаказу.

Францию, Машины с завода в Тилбурге отправляются на европейский ранок — включая Бельгию Германию и, собственно, Голландию.

А вот как новый завод выглядит изнутри:

Илон Маск также сообщал, что планирует покрыть солнечными батареями всю поверхность знаменитой «Гигафабрики» в Неваде — самого большого производства компании на сегодняшний день. В таком случае мощность покрытия может достигнуть 70 МВт.

Выглядеть это будет впечатляюще: