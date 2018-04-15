«Небо и земля Европы сложные и странные»: сейчас и раньше все по-прежнему?

Россия и Эта статья написана после возвращения из Европы. Местом моей деловой поездки были три страны — Литва Нидерланды . Сейчас я хочу рассказать о своих впечатлениях про это путешествие на Европейский континент, где я уже давно не был.

Первым местом моего путешествия стала Литва, где Тиунэ Сугахара (генконсул Японии в период немецко-фашистской оккупации — прим. пер.) выдавал свои «визы, спасающие жизнь». В XIV веке эта страна была Великим княжеством, а ее территория простиралась от Балтийского до Черного морей и включала в себя все земли современной Белоруссии Украины и частично Польши и России. Позже были столкновения с Швецией и Польшей, в XVIII веке она вошла в состав России. Потом после революции в России в 1918 году (так в тексте — прим. ред.) последовал краткий период независимого развития, но по советско-германскому пакту была передана в состав СССР.

Литва получила независимость в 1991 году. Ее население составляет 2,8 миллиона человек. Сегодня это небольшое государство с сильным католическим влиянием, входящим в НАТО ЕС . Столица — Вильнюс , красивый город со средневековыми кварталами и музеем Сугихары, уже за одно это достойный посещения.

Отсюда до Москвы всего полтора часа лета на самолете. На этот раз причиной поездки стало приглашение на Международную конференцию по безопасности, которая проводится при поддержке Министерства обороны России . Эта конференция организуется в пику известной в Европе Мюнхенской конференции, и в Азии — конференции «Шангри-Ла диалог». В этом году она состоялась седьмой раз.

Так или иначе, автора этих строк, первоначально убежденного в том, что обсуждения будут интересными, в финале ждало разочарование. Можно даже сказать, что это была первая скучная международная конференция с моим участием. Хотя я отдаю дань уважения усилиям российского министерства обороны, которое окружило своей заботой 500 человек в течение двух с половиной дней, чего-то существенно важного все-таки не хватало.

Наибольшие возражения вызывали заявления принимающей стороны о «российском вкладе в Сирии », о «России, защищающей мировой порядок от террористических угроз», а также слова министра обороны Китая о «защите свободной торговли» и «борьбе с протекционизмом». Президент США как раз перед началом конференции объявил о «торговой войне» и «выходе из Сирии». Делая все наоборот, не по лозунгам этих двух стран, он стал мишенью саркастических высказываний.

Было проведено пять панельных дискуссий, каждая по 90 минут, в среднем по 6-8 выступающих. Практически все зачитывали свои выступления на своем родном языке, многие превышали регламент. Конечно, вопросов и ответов не было. Да и можно ли было что-либо понять, слушая через наушники синхронный перевод?

Человеческое внимание также имеет свои пределы. Многие ораторы долгое время высоко оценивали достижения российской дипломатии. Западноевропейские участники не согласные с этим, начинали испытывать недовольство. Почему не понятны такие простые вещи?

Группа участников из Западной Европы, ученые-эксперты, седьмой раз подряд принимающие участие в подобных мероприятиях, хором заявили: «Каждый раз одно и то же…». Похоже, организаторы должны подумать о реформах их проведения.

Не дождавшись церемонии закрытия конференции, я вылетел в Нидерланды. Всего примерно три часа на самолете до Амстердама , и вы попадаете в современную цивилизацию. Когда вы приезжаете из Восточной Европы или России, вы по достоинству оцените Западную Европу. Существует и тонкая разница между Россией, видимой из Западной Европы и Россией, видимой из Восточной Европы. После распада Советского Союза Восточная Европа хотела расширить НАТО и Евросоюз, тогда как западные континентальные страны были осторожны в этом отношении. Именно Британия и Соединенные Штаты активно продвигали такое «движение на Восток». В Европе и сейчас нет единого мнения о плюсах и минусах этой политики.

Что такое Европа сейчас? Это Москва, которая не потеряла своего имперского сознания, несмотря на то, что вместо СССР теперь осталась Россия. Это Восточная Европа, которая ощущает немую угрозу от этого в течение 24 часов. Это та же Восточная Европа, которая отделяет континентальную Западную Европу от России. И вдобавок, это единый континент, в котором каждая страна имеет свои национальные интересы. Сегодня во взаимном переплетении наличествуют все четыре эти измерения. Много лет назад в Японии было правительство, полностью ушедшее в отставку, которое считало, что «Небо и земля Европы сложные и странные». Что сейчас, что в прошлом, неужели Европа не изменилась?