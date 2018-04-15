Курганцы нарушают запреты на костры в лесу и гуляют по тонкому льду

С 14 апреля в Курганской области введен противопожарный режим, а значит выезды на природу с шашлыками и кострами тоже под запретом. Напомним, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. А еще нарушителю придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Так сегодня в районе Голубых озер мы насчитали 12 семейных пар, которые не только разожгли мангалы, но и разводили костры. Таким образом, люди, нырявшие в полынью, пытались согреться. Стоит отметить, что берега Голубых озер и прилегающий бор, одно из любимых мест отдыха зауральцев круглый год. Не смущает отдыхающих и тонкий лед на озере. Вооружившись ветками, пара молодых людей бесстрашно гуляла по непрочной ледяной глади.

На предупреждения отдыхающих, парни не реагировали. Интересно, кто бы кинулся спасать парочку, если вдруг беда. Акватория озер никем не охраняется, спасатели появятся там только с начало пляжного сезона.