МИД обвинил «западную тройку» в попытке полностью подчинить остальные страны 

Западная тройка — США, Великобритания и Франция — взяла курс на полное политическое подчинение себе остальных стран, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, именно эти страны осуществили в ночь на субботу ракетный удар по Сирии. Объекты в САР были атакованы под предлогом якобы имевшей место химатаки, хотя доказательств предоставлено не было — более того, западные страны не дождались вердикта делегации ОЗХО, которая отправилась на место предполагаемой атаки с использованием отравляющих веществ.
По Сирии были выпущены 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.