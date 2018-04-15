УрФО: хохочущий Сталин, боярышник и половодное половодье

Доброго вечера, дорогие читатели! Свежий обзор Блоговизора уже ждет вас! Блогеры УрФО снова отстаивают свою точку зрения по самым актуальным вопросам и делятся с нами самыми свежими новостями. И пока они трудолюбиво выполняют эту работу, блогосфера УрФО будет жить и процветать.

Излюбленная тема блогеров — политика — в последние недели стала как никогда актуальна в связи с накаленной внешнеполитической обстановкой. Блогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга на днях рассуждал на тему русско-европейских отношений: «В ближайшее время Британия примет финансовые меры против русских олигархов, пишет Sunday Times со ссылкой на источник на Даунинг Стрит. Тереза Мэй также пообещали вплотную заняться сторонниками Путина, у которых есть незаконные финансовые вложения в Британии. Очевидно, что санкции против Русала открыли ящик Пандоры, и теперь никакие меры нельзя сбрасывать со счетов. Среди самых известных чиновников со счетами в Британии — первый вице-премьер Шувалов. Десятилетиями они грабили Россию , позволяли делать это Европе и США , заискивали перед ними и визжали от радости, отрывая кровавые куски от изможденного тела страны. Все эти вчерашние „из грязи в князи“, наворовавшие миллиарды, решили, что смогут стать равными тем, кто столетиями приумножал свое богатство грабежами по всему миру. Будто уличные гопники после удачного налета, они подошли к мировым ворам в законе и попытались говорить с ними на равных. Но нет, к ним просто присматривались. Какая разница, кого ограбить или убить. Индейца за земли, китайца опиумом, жителей Африки рабством или русского рвача-чиновника, продавшего десяток государственных заводов — все на пользу пойдет. Сейчас СМИ пишут, что министр Ткачев задекларировал 500 млн рублей как „подарок от мамы“. Есть определенные сомнения, что подобные стройные теории прокатят в суде Лондона. Их семьи и дети живут в США и Европе, их деньги в США и Европе, их имущество в США и Европе. Очень удобно, заложники и залог — в одном месте, даже искать не надо. Но этим вряд ли кончится. Для США и Европы мало ухода России из Сирии , с Донбасса, Крыма , Северного Кавказа и т.п. Уйти надо отовсюду. С точки зрения „господ“ кучке русских бандюков-однодневок фантастически подфартило, получить в руки огромную страну, с неисчислимыми ресурсами. Теперь пришло время отдать ее тем, кто по-настоящему силен. Это и есть краткий и емкий итог последних тридцати лет. Другое дело, что речь не только про кучу разнокалиберного ворья и олигархов, „которых нет“. Так-то здесь нас сто сорок миллионов, и наша Родина».

Житель Первоуральска gusev_a_v (Анатолий Гусев) не так давно высказался по поводу сложных взаимоотношений России и Америки, при этом уточнив, в чем вина наших властей: «Нынешний конфликт между Трампом и Путиным мне кажется изрядно наигранным. Путин — проамериканский лидер и то, что русских в Сирии безнаказанно американцы убивают десятками, а может сотнями (как уверяет ЦРУ США), ничего в этом раскладе не меняет. Всякую реальную войну сопровождает война пропагандитская. А её наша власть против США не ведёт. Наоборот, наш кинематгограф „воюет“ на американской стороне. Я уже писал о том, что наши власти финансируют исключительно антисоветские фильмы. Американцы в них показаны очень положительно. Например очень популярный среди зрителей категории „Россия — вперде“, фильм „Союз-7“. Напомню, в нём, как в американских комедиях про русских, советские космонавты чинят космическую станцию кувалдой, пьют на орбите водку, а астронавты США спешат им на помощь, в то время как советское руководство намеревается космическую станцию сбить, чтобы торопящиеся американцы не успели космонавтов спасти… Это наш „патриотический фильм“? Или фильм „Движение вверх“. Образ Советского Союза безобразен, чудовищен. От него бегут. Америка мила, притягательна, вызывает симпатии! Угадайте с трех раз кто является врагом режима по заказу которого снимают такие фильмы? Между прочим, бесплатный показ таких фильмов, как „Движение вверх“ и „Союз-7“, во многих городах оплачивают спонсоры »Единой России» . Партия власти пиарит американские ценности! В современной России это называется «патриотическое кино»! Ещё хуже, что в российском прокате идет масса американских антироссийских фильмов. Я ни один не смотрел, но вот как описывают их те, кто видел. Речь о фильме «Три Икса — Мировое господство». Цитата: «Вин Дизель долго и пафосно рассказывает представителям русского спецназа, в каком порядке убьет каждого из них, называя их то по именам, то по секретным кличкам. Это же предвкушает снайперша Адель , которая за несколько сцен до этого была показана этаким борцом за справедливость и спасителем невинных, что должно добавить к ней симпатий со стороны зрителя. Кульминация сцены — Адель расстреливает каждого из русских спецназовцев, повторяя их имена и клички. Распределение имен тоже не выглядит случайным — было убито два Ивана (самое распространение в России имя, типичное имя для героя русских сказок), один Игорь (также популярное в нашей стране имя), парни с кличками „Ленинград“ и кличкой, связанной с Москвой . Итого, бравые американцы, а точнее женщина, показанная зрителю в образе борца за справедливость, с нескрываемым удовольствием убивает русских, перечисляя их по именам, и заодно „ликвидируя“ обе „столицы“ России». В США, российские фильмы про то, как хорошие русские убивают плохих американцев не идут. Потому что их Россия не снимает. А если бы даже сняли, то в США немедленно такой фильм запретили. Все прекрасно понимают, что переругивания на уровне СМИ и дипломатов для элит США и России — это не показатель коренных противоречий. Это семейные разборки. И все, безусловно, надеются, что скоро опять наступит «мир, дружба, жвачка»».

В это же время zergulio высказывает негативную точку зрения по поводу грядущего повышения пенсионного возраста: «Дмитрий Нанотольевич яростно обосновывает снятие доплат работающим пенсионерам и повышение пенсионного возраста: „Медведев отметил, что нынешний пенсионный возраст был установлен еще в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни в стране была 39–41 год, что на 30 лет меньше, чем сейчас“. Так и вижу хохочущего Сталина, который с 1928 года назначил пенсионный возраст в 60 лет для мужчин и 55 для женщин в стране, где все умирали в 40 лет. А потом в „святые 90-е“ пришли младореформаторы и сразу все по 70 лет начали жить. А вот данные продолжительности жизни в СССР-России: 1927 — 44, 1939 — 47, 1955 — 64, 1956 — 67, 1958 — 68, 1959 — 69, 1961 — 70, 1975 — 70,4, 1980 — 70,9, 1985 — 71,4, 1990 — 69,5, 1995 — 64, 2000 — 62, 2005 — 60. Кстати, за смертность начиная с 90-х, спасибо в том числе и Медведеву. Как видно, начиная с 60-х установилась цифра в 70 лет (сейчас в РФ 71 год). Получается, что последние без малого шестьдесят лет пенсионный возраст 60/55 всех устраивал, а в современной России надо срочно его повысить ибо … „давно разрабатывали, а сейчас все живут подолгу“. Ну да, подолгу, с 1961 аж на целый год больше. Скажите правду, Дмитрий Анатольевич: „Мы капиталистическое, а не социальное государство, поэтому налоги вы должны платить и побольше, а сразу после выхода на пенсию (а еще лучше до) сдохнуть“».

Екатеринбурженка astori_18 рассказала о планируемых ответных действиях в сторону США, которые, в первую очередь, ударят по самим россиянам: « Петр Толстой предложил россиянам пить «Боярышник» вместо американских лекарств. Так обсуждение ответных мер России на санкции США превратилось в фарс. В ток-шоу «60 минут», которое показал телеканал «Россия-1» накануне, зашло обсуждение ответных мер России на санкции США. В частности, политик Борис Надеждин и вице-спикер Госдумы Петр Толстой обменялись репликами по поводу соответствующего законопроекта, внесенного в нижнюю палату, который предусматривает отказ от закупки американских лекарств, кроме тех, которые не делают в РФ. Так, Борис Надеждин, комментируя предложенные меры, замечает, что законопроект создает проблемы не для американского бизнеса, а для российских граждан. «Я вот уже человек не молодой, пью лекарства и, к сожалению, жизнь устроена так, что эти лекарства сделаны в странах вероятного противника», — отметил Надеждин. «А вы выплевывайте», — сказал ему на это Толстой. «Вот вы смеетесь, а я помню когда мне впервые в советское время поставили диагноз гипертония…», — хотел продолжить Надеждин, но Толстой снова его перебил и порекомендовал заваривать кору дуба. После этого Надеждин сообщил, что ему в то время прописали «Боярышник». Далее когда, Надеждин рассказал, что сейчас он принимает таблетки, выпущенные в тех странах, которые поддержали санкции, Толстой еще раз заметил: «Я вам говорю — „Боярышник“, а эти — сплевывайте»».

Этот же автор на днях рассказал о вопиющем случае неуважительного отношения к предыдущим поколениям: «На этой неделе в Нижнекамске произошел беспрецедентный случай, который оскорбляет память каждого нормального человека. Случай, позорящий любого, кто смеет совершать подобное. У мусорного контейнера, на всеобщее обозрение, в том числе и молодого поколения, были выставлены таблички с именами ветеранов Великой Отечественной войны. А оказались они там потому, что герои ушли из жизни и больше не проживают в тех подъездах, над входными группами которых когда-то красовались их имена — имена тех, кто, рискуя своей жизнью, бился не на жизнь, а на смерть с фашистскими захватчиками, решившими поработить наш народ. Эта информация, поставила позорное клеймо на тех, кто в буквальном смысле выбросил гордость города на помойку».

На работу коммунальных служб своего города в эти дни обратила внимание жительница Тюмени под ником ira_tmn: «Реки в Тюмени еще не вскрылись, а на улицах — половодное половодье! Ни сухой ногой пройти, ни на машинке проехать без боязни электронику запарить… В обход? Можно и в обход. Засекла на одометре — от 800 до 1200 метров такое удовольствие! Сколько лет этому асфальту — столько лет в этом месте лужа. Постелили его косячно — получайте звонки с обращениями откачивать воду. С самого утра позвонила в приемную пожелать доброго утра и …немедленного выполнения прямых обязанностей. Солнце клонит к горизонту, настойчиво еду к луже. Воз и ныне там, точнее лужа… Эх! С гиподинамией населения что ли борются?! Лллладно! С утра расскажу господам коммунальщикам всё, что думаю! Ан нет, на следующий день водокачку приставили к моей любимой луже. …и пара тракторишек прогуливается в этих проулках. Приятно! До чего дошел прогресс — коммунальщики шевелятся с первой заявки!? Того и гляди поводов ворчать на них не оставят… Но… Перехвалила! Вечером лужа вернулась на родину. Масштабы скромнее, но сунуться сквозь ее воды не рискну… Новое утро, новый день вряд ли решат эту проблему, остается ждать лето…»

Екатеринбуржец zheka_ural заметил на улицах города странного вида новинку: «В центре Екатеринбурга готовятся к надвигающемуся чемпионату мира по футболу. Рядом с Центральным стадионом оборудуют скверики вот такими лавочками… Как вам дизайн?»

А astori_18 рассказала о новинках технического прогресса, которые, увы, еще не скоро появятся в нашей стране: «Первая в мире электрифицированная дорога для зарядки электромобилей заработала в Швеции . В участок дороги протяженностью около двух километров, который находится недалеко от Стокгольма — около аэропорта Арланда, встроен контактный рельс. Электромобиль должен быть оборудован токоприемником, который может быть снят с рельса после проезда электрифицированного участка. Дорога работает пока в экспериментальном режиме, однако правительство планирует электрифицировать все дороги, чтобы полностью стать независимыми от топлива к 2030 году. Технология электрификации дороги, связывающей аэропорт Стокгольма с логистическим центром за пределами столицы, должна решить проблему зарядки электромобилей и сделать производство батарей более доступным. Электричество передается по двум подземным рельсам через токосъемник, прикрепленный к днищу электромобиля. Участок дороги разделен на 50-метровые секции, каждая из которых заряжает автомобиль, когда он проезжает непосредственно над ней. На поверхности дорожного полотна электричества нет. Два рельса расположены на глубине 5-6 сантиметров. Причем если затопить дорогу соленой водой, то напряжение падает до 1 вольта. Так что можно хоть босиком ходить. Когда машина останавливается, ток отключается. Причем система рассчитывает энергопотребление транспортного средства, что значительно сокращает расходы. Такой способ зарядки, в отличие от нынешнего (вдоль дорог установлены столбы), означает, что батареи электромобилей могут быть меньше, как и стоимость их производства. В Швеции около полумиллиона километров дорог, из них 20 тысяч километров автомагистрали. Ханс Сэлл (Hans Säll), исполнительный директор eRoadArlanda — концерна, ответственного за установление электрифицированной дороги, рассказал: „Если мы электрифицируем 20 тысяч километров автомагистралей, этого будет вполне достаточно. Расстояние между двумя шоссе обычно не превышает 45 километров, так что электромобили могут преодолевать это расстояние без подзарядки“.

Приятного вам чтения — и неувядаемой красоты!