Участники митинга против МСЗ в Казани: власть нас, народ, не уважает

Казанские общественные активисты: посмотрите, какую площадку нам выделили для проведения митинга против МСЗ — здесь нет никакой площадки!

«Мы находимся на площадке для проведения митинга против МСЗ — здесь нет никакой площадки! Пытаемся своими силами обеспечить безопасность участникам. Сотрудники полиции усилий для этого не прикладывают. Представитель исполкома тоже не подошел», — распространили общественные активисты обращение с видео за 15 минут до начала митинга. Под митинг против строительства МСЗ под Казанью выделили место на обычной поселковой улице Осиново, среди частных домов, и участникам мероприятия пришлось стоять тесно, плечом к плечу.

Из Казани люди приезжали семьями, с родителями и детьми. Вереница припаркованных вдоль улицы Нагорной автомобилей растянулась километра на два. Собралось много жителей села Осиново, возле которого планируют строительство мусорной мегапечи.

«Власть не слышит мнение людей, не уважает нас», — рефреном звучало с подмостков. Символично вышла из строя колонка громкоговорителя, и люди, взбираясь на импровизированную трибуну, срывали голос, стараясь, чтобы их было слышно. Высказаться пришел и стар, и млад.

«Столько людей здесь против завода, а власти настаивают на своем. Я считаю, что это неправильно», — старательно проговорил с трибуны мальчик.

«Я жительница « Салават Купере». Мне 67 лет, мне скоро умирать, но у меня есть внуки, я за них переживаю. А сколько у нас там семей с детьми, сколько грудничков! И кто гарантию даст, что не будет второго Чернобыля ?» — у пожилой женщины дрожал голос.

«Беспокоит количество образующегося мусора. Каждый год его количество увеличивается на три процента. Вы подумайте, завод, о котором нам все время говорят, будет перерабатывать полторы тысячи тонн. Мы ведь сами создаем этот мусор! А если каждый будет по минимуму использовать пластиковые пакеты и будет стремиться покупать продукты без упаковки, количество отходов уже значительно уменьшится!» — доказывала молодая женщина.

«Нам всем не надо быть равнодушными. Не надо говорить «я уже подписался», и все на этом. Это каждого касается. Вы попробуйте весной, сжигая веточки на даче, открыть форточки, что будет? А тут такой завод!» — призывала взявшая слово пенсионерка.

Выступающие рассказывали, что в Европе, когда одному из МСЗ не хватало мусора, ввозить отходы начали из соседней страны, и народ возмущенно загудел. Кто-то высказывал мнение, что сжигать на заводе в первую очередь будут горючий мусор — дерево, бумагу, — которые можно пустить на переработку. Спустя два часа после начала митинга народ не только не собирался расходиться, а, наоборот, прибывал.