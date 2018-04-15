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Ярославский депутат растоптал свой iPad из-за санкций США
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Ярославский депутат растоптал свой iPad из-за санкций США 

Карельские вести 13 минут назад
Фото: Карельские вести
Депутат призвал премьер-министра Дмитрия Медведева последовать примеру
Депутат муниципалитета Ярославля, врач Дмитрий Петровский выложил в соцсети видеоролик — ответ на американские санкции против России. В опубликованном видео депутат кладет на пол свой планшет iPad и топчет его ногами. Таким образом, следует из заявления Петровского, должны поступить все руководители страны, которые объявили войну США на поле санкций.
"В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример", — подписал Петровский в комментариях к видео, где пользователи соцсети высказывали недоумение увиденным.
Он также призвал премьер-министра Дмитрия Медведева, известного поклонника современных способов коммуникации, последовать примеру и уже самому подать пример остальным россиянам.
"Я хочу увидеть, как он топчет свой айфон, я как член фракции ЕР это сделал … Иначе не честно. Если мы говорим, что отказываемся от американской продукции — начинаем с себя. Я начал", — пишет депутат.
В комментариях к посту пользователи спрашивают, стоит ли растоптать вообще всю технику в доме, да и прочие вещи. На это автор видео отвечает, что у него такой необходимости нет: велосипед чешский, автомобиль французский. А что до американских лекарств, которые хотят запретить ответными санкциями, то он в своей работе ими не пользуется, заверил Петровский.
Не согласные с таким демаршем комментаторы также указали автору поста на тот факт, что ему следует попутно удалиться из американской соцсети Facebook, где он опубликовал видео. И разбить-таки свой корейский телефон, на который он снимал уничтожение несчастного планшета, так как Южная Корея поддерживает США.
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