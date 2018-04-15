Переход на «цифру»: как будут работать банки будущего

Курс на цифровую экономику так или иначе коснулся всех отраслей бизнеса. Чтобы преуспевать, а не просто держаться на плаву, компании активно внедряют IT-инновации. Цифровая «перезагрузка» институтов финансовой отрасли требует не только перестройки всех процессов, но и изменения мировоззрения людей, которые в них работают: цифровая трансформация ведет к трансформации профессиональной. Это означает, что применение новых технологий и автоматизации на основе больших данных становятся неотъемлемой частью рабочего процесса комплаенс-офицеров.

Директор по внутреннему аудиту ПАО «Сибур Холдинг» Владимир Кременицкий высказывает опасение, что в эпоху цифровизации такие профессии, как «бухгалтер», «аудитор» и «контролер», включая «комплаенс-офицеров», могут просто исчезнуть. Контроль, аудит и даже операционное управление будет осуществлять с помощью искусственного интеллекта.

Очевидно, что новые технологии приведут к изменению роли и самих банков, которые стремятся стать более персонализированными и мобильными, и ознаменуют появление новых игроков на финансовом рынке.

Трансформация банков

Банки используют персонализацию как инструмент повышения лояльности клиентов: они создают предложения, основанные на анализе уникальных характеристик и ориентированные на конкретного человека. Ряд банков-гигантов уже вступили на путь изменений. «Сбербанк» , « Тинькофф Банк » и « Киви Банк » активно инвестируют в IT, в том числе наращивая компетенции своих сотрудников. Например, как стало известно в феврале, «Сбертех» закупает семинары по технологии блокчейна для корпоративного университета «Сбербанка».

В числе технотрендов банковской сферы — удаленная биометрическая идентификация. Она позволяет повысить безопасность данных клиента, в то же время упрощая процесс взаимодействия с банком. К таким известным способам идентификации, как по отпечатку пальца, лицу, голосу и подписи, в скором времени может добавиться идентификация по движению — о разработках в этом направлении заявил «Ростелеком».

Система заработает в третьем квартале 2018 года и будет легко симулировать любой биометрический признак, используя передовые нейронные сети и машинное обучение. Именно «Ростелеком» выступает оператором единой биометрической системы.

План реализации проекта по созданию Национальной биометрической платформы был утвержден еще в июле 2017 года. Она позволит банкам осуществлять биометрическую идентификацию клиентов через государственную единую систему идентификации.

По мнению руководителя отдела международного комплаенса в «Альфа-Банке» Дмитрия Устинского, механизм удаленной идентификации клиентов с использованием биометрических данных и информации, размещенной в единой системе идентификации и аутентификации, — это большой шаг вперед, призванный повысить удобство банкинга для клиентов. Единожды обратившись в один банк, клиент сможет дистанционно открывать счета и получать иные услуги и в других.

Руководитель AFC в Deutsche Bank Мария Шалимова отмечает особое развитие темы удаленной идентификации в рамках политики KYC/AML («знай своего клиента»/ «противодействие отмыванию денег»). Это происходит за счет развития электронных сервисов автоматического обмена информации, как для физических лиц, так и в ближайшей перспективе — для юридических лиц.

Потребности эволюции

Цифровая идентификация требует соответствующей инфраструктуры. Например, с помощью блокчейн посредством пиринговых технологий (P2P) можно практически бесплатно решить проблему идентификации в торговых операциях. Однако сложности, связанные с персональными данными, конфликтами в законодательстве стран, делают использование подобных технологий весьма затруднительным. Впрочем, можно отметить ряд положительных изменений в финансовой сфере, которые нашли поддержку европейских регулирующих органов.

С 13 января в ЕС вступила в силу пересмотренная директива о платежных услугах PSD2 (Revised Directive on Payment Services), которая направлена на их модернизацию и позволит снизить стоимость платежных сервисов для конечного потребителя.

Директива меняет структуру европейского банковского и платежного рынков, в том числе вводит новые роли — сервисы по инициации платежей (PISP) и сервисы по агрегации финансовой информации (AISP). Первые выступают посредником между потребителем и источником финансирования, а вторые — собирают информацию обо всех счетах клиента во всех банках.

Роль провайдера сервисов по управлению счетами клиентов играют сами банки, которые обязаны предоставить информацию финансовым посредникам без заключения отдельного договора, но с согласия клиента. Другими словами, небанковские платежные организации будут иметь свободный доступ ко всем банковским данным о транзакциях клиентов. При этом банки перестанут быть монополистами на данном рынке, а станут только хранилищем данных, которые будут вести счета клиентов, и лишатся транзакционных комиссий.

Трудности регулирования

Позиция российского регулятора до конца не определена. Минэкономразвития Банком России подготовлены проекты трех федеральных законов, которые имеют существенные различия: «О цифровых финансовых активах», «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», «О системе распределенного национального майнинга».

Среди основных положений этих законопроектов можно выделить: «крипторубль как средство платежа на территории Российской Федерации », «обмен цифровых финансовых активов осуществляется только через операторов цифровых финансовых активов», «опубликование эмитентом токенов публичной оферты, инвестиционного меморандума, а также иных документов». Принятие этих законопроектов изменит структуру финансового рынка, что потребует адекватного контроля со стороны комплаенс.

Таким образом, высокие темпы внедрения цифровых инноваций не исключают необходимости в компетентных специалистах, которые должны будут уметь на практике применять результаты, полученные благодаря технологиям. Переход человеческого сознания на digital может занять десятилетия, и компании уже сейчас должны задуматься о трансформации культуры в организации в целом и о создании доверительной среды, которая позволит создать баланс между адекватным контролем безопасности и приемлемым риском применения новейших технологий.

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