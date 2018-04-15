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Блокчейн призвали на помощь бездомным
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Блокчейн призвали на помощь бездомным 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Власти американского Остина запустили пилотный проект по созданию единых цифровых профилей для бездомных. Ими смогут воспользоваться социальные службы и медицинские учреждения, что упростит помощь этим людям. О старте проекта пишет TechCranch.
Оказание помощи бездомным часто осложняет то, что во многих случаях о них не остается каких-либо записей. Сотрудники социальных служб не знают, какую поддержку этот человек уже получал, а у больниц нет его истории болезни. Авторы проекта предлагают решить эту проблему созданием профилей на основе технологий блокчейн — вся информация будет доступна удаленно, оставаясь при этом защищенной.
По словам мэра города, Стива Адлера, основная задача, которую решает проект, — как сохранить всю информацию о бездомном, даже если его документы утеряны или пришли в негодность. Отсутствие полноценной информации мешает бездомным участвовать в долгосрочных программах помощи, которые могли бы вырвать их из круга бедности.
Новая система позволит отказаться от неудобных бумажных документов или локальных баз данных. Работник социальной службы сможет узнать все необходимое со смартфона, это ускорит и облегчит помощь бездомным.
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