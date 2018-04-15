«Атака мертвецов»: как русские защищали крепость Осовец в 1915 году

Существует немало примеров подлинного героизма и бесстрашия русских солдат в ходе Первой мировой войны. Один из таких эпизодов связан с обороной крепости Осовец 6 августа 1915 года и вошел в историю как «атака мертвецов».

В немецкой осаде

Старинная крепость Осовец в 50 километрах от польского города Белосток и в 23 километрах от границы с Восточной Пруссией имела важное стратегическое значение, являясь одним из центров обороны так называемого «Польского мешка». В сентябре 1914 года сюда подошли части 8-й германской армии.

Хотя у немцев имелся значительный численный перевес и они использовали тяжелую артиллерию, русским удалось отбить штурм. Второй штурм начался 3 февраля 1915 года. Через шесть дней интенсивных боев немцам удалось занять первый оборонный рубеж русских. Крепость подвергли массированному артиллерийскому обстрелу. [С-BLOCK]

«Страшен был вид крепости, вся крепость была окутана дымом, сквозь который то в одном, то в другом месте вырывались огромные огненные языки от взрыва снарядов; столбы земли, воды и целые деревья летели вверх; земля дрожала, и казалось, что ничто не может выдержать такого ураганного огня», — писал один из руководителей Военно-инженерной академии РККА и непосредственный участник тех событий Сергей Александрович Хмельков в своей работе «Борьба за Осовец».

Генеральный штаб русской армии поставил перед участниками обороны задачу — продержаться хотя бы двое суток. И на этот раз немецкий штурм был отбит.

Отравленные солдаты

Но германцы не сдавались. В июле 1915 года они вновь перешли в наступление. На этот раз противник решил применить против защитников крепости отравляющие вещества. В районе Осовца развернули 30 газобаллонных батарей. Рано утром 6 августа они выпустили облако хлора.

Газ проник на глубину до 20 километров. Русские не ожидали газовой атаки, и никаких защитных средств от нее у них не было. Это привело к тяжелым потерям со стороны оборонявшего крепость 226-го Землянского полка. Около 1600 человек были полностью выведены из строя.

Немцы не остановились на этом, они еще и принялись обстреливать крепость, причем часть орудий стреляла химическими зарядами. Затем на штурм устремилась германская пехота, насчитывавшая около 7000 человек. Две первых линии русской обороны оказались заняты. [С-BLOCK]

Тогда комендантом крепости генерал-лейтенантом Николаем Бржозовским был отдан приказ вести штыковую контратаку. Ее возглавил командир 13-й роты Землянского полка подпоручик Владимир Котлинский, собравший под свое начало несколько десятков бойцов, наименее пострадавших от газа.

Со стороны казалось, что в бой идут покойники: лица у солдат были земляного цвета, обмотаны тряпками, на коже виднелись язвы от ожогов. Некоторые харкали кровью, а вместо привычных криков «ура» из солдатских глоток раздавался жутковатый хрип…

Тем не менее, горстке этих доходяг удалось обратить многочисленную немецкую пехоту в бегство. Поручик Котлинский в бою получил смертельное ранение, но к восьми часам утра прорыв обороны был ликвидирован, а к 11 атака была полностью отбита.

Несколько дней спустя Генштабом был отдан приказ о прекращении боев и эвакуации военного гарнизона крепости — ее дальнейшая оборона была нецелесообразна с точки зрения общей ситуации на фронте.

В сентябре 1916 года поручик Котлинский был посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за оборону крепости Осовец. Имена рядовых участников обороны, увы, не сохранились в истории.

Причины победы

«Атакой мертвецов» оборону Осовца впервые назвал в 1939 году уже упомянутый Сергей Хмельков: «Эта атака „мертвецов“… настолько поразила немцев, что они не приняли боя и бросились назад, много немцев погибло на проволочных сетях перед второй линией окопов от огня крепостной артиллерии».

Но каким образом нескольким десяткам русских солдат удалось победить несколько тысяч немцев?

Во-первых, немецкие солдаты были убеждены, что газовая атака сделает русских полностью неспособными сопротивляться. [С-BLOCK]

Во-вторых, штыковой атаке противостояли все же не тысячи немецких солдат, а один только 18-й полк 70-й бригады 11-й дивизии ландвера.

В-третьих, колоссальный психологический эффект на немецкую пехоту оказал один только вид идущих в атаку отравленных «зомби». Пока немцы приходили в себя, начала наступление русская артиллерия.

Можно ли назвать «атаку мертвецов» подвигом? Безусловно да! Ведь солдаты устремились в бой из последних сил, отравленные, почти не имея шансов отбросить противника назад… И, как это нередко бывало в российской истории, одержали победу.